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Plateforme de renseignement OSINT agrégeant 27 sources de données mondiales en temps réel dans un tableau de bord 3D unifié.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Crucix

Crucix est une plateforme OSINT (Open Source Intelligence) qui consolide les données de 27 sources publiques — y compris l'imagerie satellite NASA FIRMS, le suivi AIS maritime, les données de conflit ACLED, les indicateurs économiques FRED et les flux de sentiment social — dans un tableau de bord unique en temps réel doté d'un globe 3D alimenté par WebGL. Les données sont actualisées automatiquement toutes les 15 minutes, vous offrant une connaissance continue de la situation sans intervention manuelle.

La plateforme fournit des alertes multi-niveaux (FLASH, PRIORITÉ, ROUTINE) via Telegram et Discord, des idées de trading générées par LLM, et des commandes de bot bidirectionnelles pour des briefings à la demande. L'auto-hébergement de Crucix sur votre VPS conserve toutes les clés API et les archives de renseignement sur votre propre infrastructure, assure une collecte de données ininterrompue, et vous donne un contrôle total sur la rétention et l'accès.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Crucix

27 sources OSINT

Agréger les données satellitaires, maritimes, aériennes, de conflit, économiques et de sentiment social en parallèle, avec une dégradation progressive lorsqu'une source est indisponible.

Visualisation 3D du globe

Le globe propulsé par WebGL superpose les événements géographiquement, ce qui facilite la corrélation des incidents entre les régions en un coup d'œil.

Système d'alerte multi-niveaux

Transmet les alertes FLASH, PRIORITAIRES et ROUTINE via Telegram et Discord afin que les développements critiques vous parviennent immédiatement.

Analyse de l'intelligence des LLM

S'intègre avec Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini et d'autres fournisseurs pour générer des idées de trading et des résumés de signaux intelligents à partir des données collectées.

Commandes de bot bidirectionnelles

Demandez des vérifications de statut à la demande, déclenchez des balayages manuels et recevez des briefings directement via les commandes de bots Telegram ou Discord.

Pourquoi exécuter Crucix sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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