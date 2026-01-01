Déployez Crucix avec une installation en un clic.
Plateforme de renseignement OSINT agrégeant 27 sources de données mondiales en temps réel dans un tableau de bord 3D unifié.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Crucix
Crucix est une plateforme OSINT (Open Source Intelligence) qui consolide les données de 27 sources publiques — y compris l'imagerie satellite NASA FIRMS, le suivi AIS maritime, les données de conflit ACLED, les indicateurs économiques FRED et les flux de sentiment social — dans un tableau de bord unique en temps réel doté d'un globe 3D alimenté par WebGL. Les données sont actualisées automatiquement toutes les 15 minutes, vous offrant une connaissance continue de la situation sans intervention manuelle.
La plateforme fournit des alertes multi-niveaux (FLASH, PRIORITÉ, ROUTINE) via Telegram et Discord, des idées de trading générées par LLM, et des commandes de bot bidirectionnelles pour des briefings à la demande. L'auto-hébergement de Crucix sur votre VPS conserve toutes les clés API et les archives de renseignement sur votre propre infrastructure, assure une collecte de données ininterrompue, et vous donne un contrôle total sur la rétention et l'accès.
Caractéristiques principales de Crucix
27 sources OSINT
Agréger les données satellitaires, maritimes, aériennes, de conflit, économiques et de sentiment social en parallèle, avec une dégradation progressive lorsqu'une source est indisponible.
Visualisation 3D du globe
Le globe propulsé par WebGL superpose les événements géographiquement, ce qui facilite la corrélation des incidents entre les régions en un coup d'œil.
Système d'alerte multi-niveaux
Transmet les alertes FLASH, PRIORITAIRES et ROUTINE via Telegram et Discord afin que les développements critiques vous parviennent immédiatement.
Analyse de l'intelligence des LLM
S'intègre avec Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini et d'autres fournisseurs pour générer des idées de trading et des résumés de signaux intelligents à partir des données collectées.
Commandes de bot bidirectionnelles
Demandez des vérifications de statut à la demande, déclenchez des balayages manuels et recevez des briefings directement via les commandes de bots Telegram ou Discord.
Pourquoi exécuter Crucix sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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