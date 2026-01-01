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Client BitTorrent léger avec une interface web, la prise en charge des extensions et une intégration transparente de l'automatisation des médias.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Deluge

Deluge est un client BitTorrent léger et riche en fonctionnalités, basé sur la bibliothèque libtorrent, offrant toutes les fonctionnalités essentielles de gestion de torrents via une interface web épurée. Il prend en charge le chiffrement de protocole, le DHT, l'échange de pairs, le routage proxy, les contrôles de vitesse et un écosystème de plugins — ce qui en fait un choix fiable pour le téléchargement occasionnel comme pour les configurations d'automatisation multimédia avancées.

Déployer Deluge sur un VPS offre une bande passante dédiée pour le partage (seeding) et le téléchargement continus sans consommer votre connexion internet domestique ni vos plafonds de données. L'environnement toujours actif maintient des ratios sains sur les traqueurs privés, s'intègre en douceur avec des outils d'automatisation comme Sonarr et Radarr, et maintient votre activité torrent isolée sur une infrastructure dédiée avec une adresse IP statique.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Deluge

Interface basée sur un navigateur

Gérez tous les torrents depuis n'importe quel appareil via une interface utilisateur web réactive sans installer de client de bureau ni maintenir un accès direct au serveur.

Intégration de l'automatisation des médias

S'intègre nativement avec Sonarr, Radarr et Lidarr pour le téléchargement automatisé de contenu, le renommage et l'organisation de la bibliothèque.

Chiffrement de protocole

Chiffre le trafic BitTorrent pour réduire la limitation de bande passante par les FAI et améliorer la confidentialité de toutes les activités de torrent sur le serveur.

Système de plugins

Étendez les fonctionnalités avec des plugins pour les étiquettes, la planification, les flux RSS, les seeds web et la gestion des clients à distance.

Réglages de vitesse détaillés

Définissez des limites globales et par torrent de téléchargement/envoi avec prise en charge de la planification pour gérer l'utilisation de la bande passante tout au long de la journée.

Pourquoi exécuter Deluge avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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