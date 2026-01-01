Paisa est un suivi de finances personnelles auto-hébergé, basé sur le modèle de comptabilité en partie double. Il vous offre une image précise et complète de vos finances — actifs, passifs, revenus, dépenses et valeur nette — suivis à l'aide de fichiers journaux en texte brut que vous possédez entièrement. Contrairement aux applications financières basées sur le cloud, toutes vos données restent sur votre propre serveur, sans frais d'abonnement et sans qu'un tiers n'accède à vos dossiers financiers.

L'interface web transforme votre journal comptable en tableaux de bord interactifs : répartition des dépenses par catégorie, graphiques d'allocation d'actifs, projections d'objectifs de retraite et suivi du rendement des investissements pour les fonds communs de placement et les actions. La prise en charge multidevises gère les finances réparties dans différents pays ou classes d'actifs.