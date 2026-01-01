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Plateforme d'hébergement d'images auto-hébergée avec des liens partageables instantanés, conversion de format et des contrôles d'expiration — sans publicité, sans suivi.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Picsur

Picsur est une plateforme d'hébergement d'images légère et auto-hébergée, conçue pour les particuliers et les équipes qui souhaitent un contrôle total sur leur infrastructure de partage d'images. Téléchargez des images, obtenez des liens de partage instantanés et configurez des délais d'expiration — le tout sans dépendre de services tiers qui compressent le contenu, affichent des publicités ou suppriment des fichiers sans avertissement.

Soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable des métadonnées, Picsur prend en charge les formats PNG, JPEG, GIF, WebP et AVIF avec conversion et optimisation automatiques des formats. Son API REST facilite l'intégration des téléchargements d'images programmatiques dans les outils et flux de travail existants sur votre VPS.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Picsur

Liens partageables instantanés

Téléchargez une image et recevez immédiatement un lien propre et direct, prêt à être collé dans les discussions, la documentation ou les e-mails.

Conversion de format

Convertit et optimise automatiquement les images entre les formats PNG, JPEG, GIF, WebP et AVIF pour une diffusion web efficace.

Contrôles d'expiration

Définissez des délais d'expiration configurables sur les images partagées afin que les liens cessent automatiquement de fonctionner après une période choisie pour un partage temporaire sécurisé.

Gestion multi-utilisateur

Les contrôles d'administration et les comptes utilisateur vous permettent de gérer l'accès, les quotas de stockage et les autorisations au sein d'une équipe ou d'une organisation.

REST API

L'API de téléchargement et de gestion programmatique intègre Picsur avec les pipelines CI/CD, les outils de capture d'écran et d'autres flux de travail d'automatisation.

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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