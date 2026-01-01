Déployez Radarr en un clic.
Gestionnaire automatisé de collections de films qui surveille les sorties, télécharge via votre client préféré et maintient votre bibliothèque organisée.
Choisissez un pack VPS pour Radarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Radarr
Radarr est un gestionnaire de collection de films automatisé et complet pour les utilisateurs d'Usenet et de BitTorrent. Il surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties correspondant à vos profils de qualité, déclenche les téléchargements via des clients comme qBittorrent ou SABnzbd, et renomme et organise automatiquement votre bibliothèque. La prise en charge des formats personnalisés vous permet de cibler des encodages spécifiques — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — et Radarr mettra à niveau les fichiers existants lorsque de meilleures versions apparaîtront.
L'exécution de Radarr sur un VPS le maintient actif 24h/24 avec une bande passante constante, vous assurant de ne jamais manquer une fenêtre de sortie. Il s'intègre directement avec Plex, Jellyfin et Emby pour rafraîchir la bibliothèque de votre serveur multimédia dès qu'un nouveau fichier arrive, et s'associe naturellement avec Sonarr, Lidarr et Prowlarr pour un écosystème multimédia automatisé complet.
Fonctionnalités clés de Radarr
Surveillance automatisée
La surveillance des flux RSS détecte les nouvelles sorties de films dès qu'elles apparaissent et met automatiquement en file d'attente les téléchargements en fonction de vos préférences de qualité.
Profils de qualité
Définissez les résolutions, les codecs et les tailles de fichier acceptables par film afin que seules les versions que vous souhaitez réellement soient téléchargées et conservées.
Mises à jour automatiques
Radarr surveille les versions de meilleure qualité après le téléchargement initial et remplace les fichiers en toute transparence, maintenant votre bibliothèque à une qualité optimale au fil du temps.
Intégration de serveur multimédia
Les notifications de rafraîchissement automatique de la bibliothèque pour Plex, Jellyfin et Emby signifient que les films nouvellement téléchargés apparaissent dans votre application de streaming en quelques secondes.
Liste des importations
Importez des listes de suivi depuis IMDb, Trakt et TMDb pour ajouter automatiquement des films à votre file d'attente surveillée au fur et à mesure que vous marquez des titres à regarder.
Pourquoi exécuter Radarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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