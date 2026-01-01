Déployez Scada-LTS avec une installation en un clic.
Système SCADA web open source pour la surveillance industrielle, les tableaux de bord, les alarmes et le contrôle d'appareils basé sur des protocoles.
Choisissez un pack VPS pour Scada-LTS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Scada-LTS
Scada-LTS est un système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) basé sur Java et natif du web, conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de surveiller et de contrôler des équipements industriels depuis un navigateur. Issu du code source éprouvé de Mango Automation, il est livré avec un éditeur de vues graphiques, l'enregistrement des données historiques, la gestion des alarmes, le scripting et des pilotes intégrés pour Modbus, SNMP, OPC et d'autres protocoles industriels — sans licences propriétaires ni frais par balise.
L'auto-hébergement de Scada-LTS sur votre propre VPS maintient les données de processus, les identifiants des appareils et l'activité des opérateurs entièrement au sein de votre infrastructure, tout en rendant les tableaux de bord accessibles aux équipes sur le terrain via HTTPS standard sans exposer les automates programmables industriels (API) à l'internet public.
Fonctionnalités clés de Scada-LTS
Pilotes multi-protocoles
Des sources de données natives Modbus, SNMP, OPC, HTTP et SQL se connectent aux automates, aux capteurs et aux systèmes existants sans passerelles tierces.
Éditeur de vues graphiques
Le constructeur de vues par glisser-déposer permet aux ingénieurs de composer des diagrammes synoptiques en direct, des jauges et des graphiques de tendances directement dans le navigateur.
Alarmes et gestionnaires d'événements
Des niveaux d'alarme configurables, avec des actions par e-mail, script et point de consigne, transforment les anomalies en réponses automatisées à l'échelle de l'usine.
Enregistrement des données historiques
Chaque point de données est horodaté et stocké dans MySQL, permettant l'analyse des tendances à long terme, des rapports et des pistes d'audit réglementaires.
Scripting et points méta
Les points méta basés sur JavaScript et les gestionnaires d'événements calculent les valeurs dérivées, les KPI et la logique personnalisée sans services externes.
Architecture native du web
Fonctionne sous Apache Tomcat avec une interface utilisateur entièrement basée sur un navigateur, ainsi les opérateurs accèdent aux tableaux de bord depuis n'importe quel appareil sur le réseau.
Pourquoi exécuter Scada-LTS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Activepieces
Automatisation de flux de travail open source et sans code avec plus de 200 intégrations d'applications