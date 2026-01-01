Déployez MicroBin en un clic.
Pastebin auto-hébergé léger et partageur de fichiers en Rust avec codes QR, messages expirables et un raccourcisseur d'URL intégré.
Choisissez un pack VPS pour MicroBin
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MicroBin
MicroBin est un service de pastebin et de partage de fichiers petit, rapide et complet, écrit en Rust. Un seul binaire gère l'interface utilisateur web, les téléchargements de fichiers, le partage de pastes, la réduction d'URL et un panneau d'administration — pas de base de données externe, pas d'environnement d'exécution PHP, pas d'arbre de dépendances lourd. Le déploiement par défaut est intentionnellement minimal afin qu'il reste utilisable sur un petit VPS tout en couvrant les cas d'utilisation courants pour lesquels les gens auto-hébergent un pastebin.
L'auto-hébergement de MicroBin sur votre propre VPS permet de conserver les extraits partagés, les captures d'écran et les liens courts au sein de votre infrastructure, au lieu de services publics qui exploitent les schémas de trafic ou insèrent de la publicité. Les pastes peuvent être protégées par mot de passe, configurées pour être supprimées après lecture, chiffrées côté client ou épinglées indéfiniment, et chaque paste est accompagnée d'un code QR et d'une URL courte pour un transfert mobile rapide.
Fonctionnalités clés de MicroBin
Collages et mises en ligne de fichiers
Partagez des extraits de texte et téléchargez des fichiers de tout type avec des limites de taille, une coloration syntaxique automatique et des aperçus intégrés.
Raccourcisseur d'URL intégré
Transformez les liens longs en URL courtes et personnalisées, hébergées sur votre propre domaine, sans avoir à mettre en place un service de raccourcissement de liens séparé.
Extraits expirants et autodestructeurs
Choisissez des fenêtres d'expiration par défaut, une sémantique d'autodestruction après lecture, ou épinglez les collages indéfiniment pour équilibrer la rétention et la confidentialité.
Chiffrement côté client
Le chiffrement côté client optionnel garantit que le serveur ne voit jamais le texte en clair pour les extraits sensibles partagés avec une phrase secrète.
Codes QR et interface d'administration
Chaque élément collé reçoit un code QR pour un transfert mobile, et un panneau d'administration vous permet de parcourir, modifier ou supprimer n'importe quel élément collé depuis un seul écran.
Binaire Rust unique
Pas de base de données externe, pas de Redis, pas de workers en arrière-plan — juste un minuscule processus Rust qui fonctionne confortablement sur les plus petits plans VPS.
Pourquoi exécuter MicroBin avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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