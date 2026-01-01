Firefly III est la référence en matière de gestion de finances personnelles auto-hébergée. Il offre une plateforme complète pour suivre vos revenus, dépenses et budgets avec la précision d'un logiciel de comptabilité professionnel. Le système de comptabilité en partie double enregistre chaque transaction avec un contexte complet de source et de destination, créant un grand livre précis que vous pouvez auditer à tout moment.

En auto-hébergeant sur votre propre VPS, vous éliminez le risque de partager des données financières sensibles avec des agrégateurs tiers, garantissant que votre patrimoine net, vos habitudes de dépenses et vos soldes de compte restent strictement confidentiels, sans frais d'abonnement ni exploration de données.