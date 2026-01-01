Déployez Glances en un clic.
Outil de surveillance système multiplateforme fournissant des métriques en temps réel pour le CPU, la mémoire, le disque, le réseau et les conteneurs via une interface web.
Choisissez un pack VPS pour Glances
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Glances
Glances est un outil complet de surveillance de serveur qui regroupe la visibilité de top, htop, iotop et df au sein d'une interface web unique et unifiée. Il fournit des métriques en temps réel pour le CPU, la mémoire, le swap, les E/S disque, le réseau, les processus et les conteneurs Docker en cours d'exécution — ainsi que des alertes configurables lorsque les seuils sont dépassés.
L'auto-hébergement de Glances sur votre VPS vous offre une visibilité complète sur votre infrastructure serveur sans envoyer de données de performance à des services de surveillance externes. Ce template déploie Glances avec un accès en lecture seule au socket Docker et à l'espace de noms PID de l'hôte afin que les métriques au niveau des conteneurs et du système soient entièrement visibles depuis l'interface HTTPS sécurisée.
Fonctionnalités clés de Glances
Métriques système en temps réel
Surveillez le CPU, la mémoire, le swap, les charges moyennes, les E/S disque et la bande passante réseau, le tout depuis un tableau de bord web unique.
Surveillance des conteneurs Docker
L'utilisation du CPU, de la mémoire et du réseau par conteneur est visible aux côtés des métriques système au niveau de l'hôte dans une seule vue.
Alertes configurables
Définissez des seuils pour l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque afin de déclencher des alertes automatiques avant que l'épuisement des ressources ne cause des problèmes.
Exportation des métriques
Exporter les données de performance vers InfluxDB, Prometheus et d'autres bases de données de séries temporelles pour l'analyse des tendances à long terme.
API REST
Une API REST intégrée permet des intégrations personnalisées, des requêtes scriptées et l'intégration de métriques dans d'autres tableaux de bord.
Pourquoi exécuter Glances avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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