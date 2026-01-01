SuperTokens est une alternative open-source aux services d'authentification propriétaires comme Auth0 et Firebase Auth. Il fournit une API Core backend avec laquelle vos applications s'intègrent en utilisant des SDK officiels pour React, Node.js, Python, Go et les plateformes mobiles. SuperTokens gère la connexion par e-mail/mot de passe, les flux sans mot de passe, l'OAuth social, l'authentification multifacteur, la gestion avancée des sessions avec rafraîchissement automatique des jetons, et la protection contre les attaques d'authentification courantes — le tout via une API bien documentée.

L'auto-hébergement de SuperTokens signifie que les identifiants utilisateur et les données de session restent dans votre base de données PostgreSQL sous votre contrôle total, sans tarification par utilisateur qui augmente avec la croissance de votre application. Ce modèle déploie SuperTokens Core avec PostgreSQL, prêt pour une utilisation en production.