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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec SuperTokens

SuperTokens est une alternative open-source aux services d'authentification propriétaires comme Auth0 et Firebase Auth. Il fournit une API Core backend avec laquelle vos applications s'intègrent en utilisant des SDK officiels pour React, Node.js, Python, Go et les plateformes mobiles. SuperTokens gère la connexion par e-mail/mot de passe, les flux sans mot de passe, l'OAuth social, l'authentification multifacteur, la gestion avancée des sessions avec rafraîchissement automatique des jetons, et la protection contre les attaques d'authentification courantes — le tout via une API bien documentée.

L'auto-hébergement de SuperTokens signifie que les identifiants utilisateur et les données de session restent dans votre base de données PostgreSQL sous votre contrôle total, sans tarification par utilisateur qui augmente avec la croissance de votre application. Ce modèle déploie SuperTokens Core avec PostgreSQL, prêt pour une utilisation en production.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de SuperTokens

Plusieurs méthodes d'authentification

Prend en charge l'e-mail/mot de passe, les liens magiques sans mot de passe et les fournisseurs OAuth sociaux prêts à l'emploi — ajoutez les flux que vos utilisateurs attendent sans code personnalisé.

Gestion avancée de session

Gère la rotation des jetons, le rafraîchissement automatique et la révocation de session en toute sécurité, protégeant les utilisateurs contre le détournement de session et les attaques par fixation de session.

Composants d'IU prédéfinis

Composants React, Vue et Angular intégrables pour la connexion, l'inscription et la réinitialisation de mot de passe qui correspondent à votre marque sans avoir à créer des interfaces utilisateur d'authentification à partir de zéro.

Authentification multi-facteurs

Ajoutez le MFA basé sur TOTP ou par e-mail à n'importe quel flux d'authentification sans services tiers ni frais supplémentaires par utilisateur.

Rôles et autorisations

Attribuez des rôles aux utilisateurs et appliquez des vérifications d'autorisation dans votre application en utilisant l'API de gestion des utilisateurs et des rôles intégrée de SuperTokens.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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