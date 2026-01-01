Yarn est une plateforme de médias sociaux décentralisée et auto-hébergée qui combine le micro-blogging de style Twitter avec le format de flux ouvert twtxt. Chaque pod est une instance indépendante qui fédère avec d'autres pods Yarn et tout flux twtxt sur le web ouvert, permettant ainsi aux utilisateurs de suivre des personnes à travers différents serveurs sans dépendre d'un fournisseur unique. Le logiciel ne collecte aucune information personnelle, n'affiche aucune publicité et n'envoie aucune donnée analytique — le contenu et les graphiques d'abonnés appartiennent entièrement à l'opérateur du pod.

Exécuter votre propre pod Yarn sur un VPS permet de conserver les conversations, les médias et l'identité sous votre propre domaine. Le serveur yarnd, basé sur Go, est léger, persiste toutes les données dans une seule base de données embarquée, et prend en charge les pods mono-utilisateur et multi-utilisateurs avec des téléchargements de médias, des conversations thématiques et des flux RSS/Atom complets.