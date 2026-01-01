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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Yarn

Yarn est une plateforme de médias sociaux décentralisée et auto-hébergée qui combine le micro-blogging de style Twitter avec le format de flux ouvert twtxt. Chaque pod est une instance indépendante qui fédère avec d'autres pods Yarn et tout flux twtxt sur le web ouvert, permettant ainsi aux utilisateurs de suivre des personnes à travers différents serveurs sans dépendre d'un fournisseur unique. Le logiciel ne collecte aucune information personnelle, n'affiche aucune publicité et n'envoie aucune donnée analytique — le contenu et les graphiques d'abonnés appartiennent entièrement à l'opérateur du pod.

Exécuter votre propre pod Yarn sur un VPS permet de conserver les conversations, les médias et l'identité sous votre propre domaine. Le serveur yarnd, basé sur Go, est léger, persiste toutes les données dans une seule base de données embarquée, et prend en charge les pods mono-utilisateur et multi-utilisateurs avec des téléchargements de médias, des conversations thématiques et des flux RSS/Atom complets.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Yarn

Flux twtxt décentralisés

Chaque compte publie un flux twtxt portable que tout pod Yarn ou client compatible peut suivre — pas de serveurs centraux ni de protocoles propriétaires.

Confidentialité dès la conception

Pas d'analyse, pas de publicité et pas de suivi tiers — yarnd ne collecte que ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le pod lui-même.

Conversations thématiques

Les fils de discussion, les mentions et les sujets permettent aux discussions de rester lisibles entre les pods sans dépendre de chronologies centralisées.

Support média intégré

Téléchargez des images, de l'audio et de la vidéo directement sur votre pod avec transcodage ffmpeg optionnel pour une lecture en ligne.

Pods mono-utilisateur ou multi-utilisateurs

Exploitez un pod personnel pour vous-même ou ouvrez les inscriptions pour héberger une communauté — le même binaire gère les deux modèles de déploiement.

Binaire Go léger

Le serveur yarnd s'exécute sous la forme d'un binaire compilé unique avec une base de données bitcask intégrée, ce qui maintient la consommation de ressources faible sur les petits plans VPS.

Pourquoi exécuter Yarn avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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