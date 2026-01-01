Dolibarr est une plateforme ERP et CRM modulaire et open-source qui couvre l'ensemble des opérations commerciales — gestion client, devis, factures, inventaire, projets, ressources humaines et comptabilité — dans un système intégré unique. Son architecture basée sur des modules vous permet d'activer uniquement les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin, gardant l'interface épurée à mesure que vos besoins augmentent.

L'auto-hébergement de Dolibarr sur votre VPS signifie que vos données financières, dossiers clients et documents commerciaux sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de limites de stockage imposées par le fournisseur, et aucun abonnement n'est requis pour débloquer des modules avancés — ce qui en fait un choix rentable à long terme pour les entreprises en croissance qui souhaitent une propriété complète de leurs données opérationnelles.