Déployez Dolibarr en un clic.
Plateforme ERP et CRM open source pour gérer les ventes, la facturation, les stocks et les opérations commerciales.
Choisissez un pack VPS pour Dolibarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dolibarr
Dolibarr est une plateforme ERP et CRM modulaire et open-source qui couvre l'ensemble des opérations commerciales — gestion client, devis, factures, inventaire, projets, ressources humaines et comptabilité — dans un système intégré unique. Son architecture basée sur des modules vous permet d'activer uniquement les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin, gardant l'interface épurée à mesure que vos besoins augmentent.
L'auto-hébergement de Dolibarr sur votre VPS signifie que vos données financières, dossiers clients et documents commerciaux sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de limites de stockage imposées par le fournisseur, et aucun abonnement n'est requis pour débloquer des modules avancés — ce qui en fait un choix rentable à long terme pour les entreprises en croissance qui souhaitent une propriété complète de leurs données opérationnelles.
Fonctionnalités clés de Dolibarr
CRM intégré
Suivez les prospects, gérez les contacts et surveillez le pipeline de ventes, du premier contact à la facture signée, en un seul endroit.
Facturation et devis
Générez des devis professionnels, convertissez-les en commandes et émettez des factures avec suivi et rappels de paiement automatisés.
Gestion des stocks
Surveiller les niveaux de stock, gérer les bons de commande et suivre les mouvements de produits dans les entrepôts ou les sites.
Suivi des projets et du temps
Attribuez des tâches, enregistrez le temps passé sur les projets et mesurez la rentabilité grâce à la gestion intégrée des ressources et du budget.
Architecture modulaire
Activez uniquement les modules dont votre entreprise a besoin aujourd'hui, puis activez des fonctionnalités supplémentaires à mesure que vos opérations se développent.
Pourquoi exécuter Dolibarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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