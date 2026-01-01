CVAT (Outil d'annotation de vision par ordinateur) est une plateforme d'annotation basée sur navigateur conçue spécifiquement pour l'étiquetage d'images, de vidéos et de nuages de points 3D utilisés pour entraîner des modèles de vision par ordinateur. Contrairement aux applications d'étiquetage généralistes, chaque fonctionnalité est optimisée pour le flux de travail des ingénieurs ML : interpolation d'images clés pour la vidéo, segmentation semi-automatique, pré-étiquetage assisté par modèle et pipelines de révision/AQ pour les équipes d'annotation distribuées.

L'auto-hébergement de CVAT sur votre propre VPS maintient les ensembles de données d'entraînement, les images brutes et les métadonnées de projet au sein de votre infrastructure plutôt que de télécharger des données sensibles vers un SaaS tiers. Développé à l'origine par Intel et maintenant maintenu par CVAT.ai, il alimente les pipelines d'étiquetage de milliers d'équipes de vision par ordinateur dans le monde entier.