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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec MetaTrader 5

MetaTrader 5 est la plateforme de trading de détail la plus populaire au monde pour le forex, les actions, les contrats à terme, les CFD et les cryptomonnaies — utilisée par des millions de traders et prise en charge par des centaines de courtiers dans le monde entier. Ce modèle exécute la version complète de MetaTrader 5 pour Windows à l'intérieur d'un conteneur Wine-on-Linux, exposé via KasmVNC afin que vous puissiez y accéder depuis n'importe quel navigateur sans installer le client de bureau localement.

L'auto-hébergement de MT5 sur votre VPS offre aux traders un terminal de trading en ligne 24h/24 et 7j/7 qui exécute des Expert Advisors (EAs) et des abonnements de copy-trading sans avoir à laisser un ordinateur de bureau allumé. L'interface KasmVNC basée sur un navigateur vous permet de vous connecter de n'importe où — ordinateur de bureau, tablette ou téléphone — sans installer le client MT5 propriétaire sur chaque appareil.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de MetaTrader 5

EAs toujours actifs

Exécutez des Expert Advisors et des abonnements de copy-trading 24h/24 et 7j/7 sans laisser un ordinateur de bureau allumé — votre VPS gère automatiquement les événements du marché de nuit et du week-end.

Accès au navigateur

Connectez-vous à votre terminal MT5 depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur moderne via KasmVNC — ordinateur de bureau, tablette ou téléphone — aucune installation Windows n'est nécessaire.

Connectez n'importe quel courtier

Utilisez n'importe quel courtier MetaTrader 5 — des centaines prennent en charge MT5, notamment IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM, et de nombreux autres dans le monde entier.

Graphiques et indicateurs

Graphiques MT5 complets avec indicateurs techniques, profondeur de marché, analyse multi-périodes et scripts d'indicateurs personnalisés via MQL5.

Trading algorithmique

MQL5 IDE intégré au terminal pour l'écriture d'Experts Advisors, d'indicateurs personnalisés et de scripts — avec en option l'intégration de Python RPyC pour l'automatisation externe.

Configuration persistante

Votre profil de terminal, vos modèles, vos EAs, vos indicateurs et vos identifiants de compte persistent après les redémarrages de conteneur grâce à un volume de configuration dédié.

Pourquoi exécuter MetaTrader 5 avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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