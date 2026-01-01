Déployez Mailtrain en un clic.
Plateforme de newsletter auto-hébergée pour créer, planifier et envoyer des campagnes d'e-mailing de masse à des listes d'abonnés.
Choisissez un pack VPS pour Mailtrain
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mailtrain
Mailtrain est une application de newsletter open-source et auto-hébergée, basée sur Node.js, avec prise en charge des campagnes d'e-mailing à grande échelle. Elle offre une gestion complète des listes d'abonnés, la segmentation, des modèles d'e-mail basés sur MJML, des tests A/B, l'automatisation des campagnes et des analyses détaillées — le tout fonctionnant sur une infrastructure que vous contrôlez.
Contrairement aux plateformes d'e-mailing SaaS qui facturent par abonné ou par envoi, Mailtrain vous offre une capacité d'envoi illimitée via votre propre fournisseur SMTP. Vos données d'abonnés, l'historique des campagnes et les analyses d'engagement restent sur votre propre VPS, sans frais par e-mail et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement inclut MariaDB, Redis et MongoDB pour un fonctionnement complet et prêt à l'emploi.
Fonctionnalités clés de Mailtrain
Gestion de la liste d'abonnés
Créez et gérez plusieurs listes d'abonnés avec des champs personnalisés, la segmentation et l'hygiène de liste automatisée pour garder votre audience organisée.
Automatisation des campagnes
Créez des séquences d'e-mails déclenchées et des campagnes basées sur RSS qui s'envoient automatiquement en fonction des actions des abonnés ou à des intervalles planifiés.
Modèles d'e-mail MJML
Concevez des modèles d'e-mails responsives en utilisant le framework MJML directement dans le navigateur avec un éditeur visuel intégré pour des mises en page au pixel près.
Test A/B
Effectuez des tests A/B sur les lignes d'objet et le contenu pour optimiser les taux d'ouverture et les taux de clics avant d'envoyer à votre liste complète.
Analyses de campagne
Suivez les ouvertures, les clics, les désabonnements et les rebonds par campagne avec des rapports détaillés pour mesurer et améliorer les performances des e-mails au fil du temps.
Accès multi-utilisateurs
Accorder aux membres de l'équipe un accès basé sur les rôles avec des autorisations granulaires et des espaces de noms hiérarchiques pour la gestion des campagnes entre les départements ou les clients.
Pourquoi exécuter Mailtrain avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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