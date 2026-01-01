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Plateforme de conception et de prototypage UI/UX open source basée sur les standards web pour les designers et les développeurs.

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1 cœur vCPU
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
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4 cœurs vCPU
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16 To de bande passante
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KVM 8
CHF60.39
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8 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Penpot

Penpot est la première plateforme de conception et de prototypage open source conçue spécifiquement pour la collaboration pluridisciplinaire entre designers et développeurs. Contrairement aux alternatives propriétaires qui enferment les équipes dans des modèles d'abonnement et des écosystèmes fermés, Penpot est basé sur des standards web ouverts, produit du SVG natif et génère du code prêt pour CSS que les développeurs peuvent utiliser directement dans leurs projets.

L'auto-hébergement de Penpot sur votre propre VPS maintient tous les fichiers de conception, le travail client et la propriété intellectuelle exclusivement sur vos serveurs — sans frais par utilisateur, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et avec un contrôle total sur votre infrastructure de conception et vos données.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Penpot

Collaboration en temps réel

Plusieurs designers peuvent travailler sur le même fichier simultanément avec la présence du curseur, des commentaires en ligne et des mises à jour en direct.

Sortie SVG native

Chaque design s'exporte au format SVG standard avec des propriétés CSS que les développeurs peuvent copier directement dans le code, éliminant ainsi les incertitudes lors du transfert.

Système de composants

Créez des systèmes de conception évolutifs avec des composants réutilisables, des variantes, des remplacements imbriqués et des bibliothèques partagées entre les projets.

Prototypage interactif

Créez des prototypes cliquables avec des transitions, des superpositions et des comportements de défilement pour tester et valider les parcours utilisateur avant le développement.

Transfert au développeur

Le panneau d'inspection expose les valeurs CSS, les dimensions et les ressources, permettant aux développeurs d'obtenir des spécifications précises sans avoir besoin d'accéder à l'outil de conception.

Écosystème de plugins

Étendez Penpot avec une API de plugin JavaScript pour créer des flux de travail personnalisés et l'intégrer à votre chaîne d'outils de conception existante.

Pourquoi exécuter Penpot avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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