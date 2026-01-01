Déployez Penpot avec une installation en un clic.
Plateforme de conception et de prototypage UI/UX open source basée sur les standards web pour les designers et les développeurs.
Choisissez un pack VPS pour Penpot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Penpot
Penpot est la première plateforme de conception et de prototypage open source conçue spécifiquement pour la collaboration pluridisciplinaire entre designers et développeurs. Contrairement aux alternatives propriétaires qui enferment les équipes dans des modèles d'abonnement et des écosystèmes fermés, Penpot est basé sur des standards web ouverts, produit du SVG natif et génère du code prêt pour CSS que les développeurs peuvent utiliser directement dans leurs projets.
L'auto-hébergement de Penpot sur votre propre VPS maintient tous les fichiers de conception, le travail client et la propriété intellectuelle exclusivement sur vos serveurs — sans frais par utilisateur, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et avec un contrôle total sur votre infrastructure de conception et vos données.
Fonctionnalités clés de Penpot
Collaboration en temps réel
Plusieurs designers peuvent travailler sur le même fichier simultanément avec la présence du curseur, des commentaires en ligne et des mises à jour en direct.
Sortie SVG native
Chaque design s'exporte au format SVG standard avec des propriétés CSS que les développeurs peuvent copier directement dans le code, éliminant ainsi les incertitudes lors du transfert.
Système de composants
Créez des systèmes de conception évolutifs avec des composants réutilisables, des variantes, des remplacements imbriqués et des bibliothèques partagées entre les projets.
Prototypage interactif
Créez des prototypes cliquables avec des transitions, des superpositions et des comportements de défilement pour tester et valider les parcours utilisateur avant le développement.
Transfert au développeur
Le panneau d'inspection expose les valeurs CSS, les dimensions et les ressources, permettant aux développeurs d'obtenir des spécifications précises sans avoir besoin d'accéder à l'outil de conception.
Écosystème de plugins
Étendez Penpot avec une API de plugin JavaScript pour créer des flux de travail personnalisés et l'intégrer à votre chaîne d'outils de conception existante.
Pourquoi exécuter Penpot avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.