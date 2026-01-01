Déployez Flipt en un clic.
Plateforme de gestion de drapeaux de fonctionnalités auto-hébergée avec stockage natif Git et capacités de ciblage avancées.
Choisissez un pack VPS pour Flipt
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Flipt
Flipt est une plateforme open-source de gestion de feature flags qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leur processus de publication. Elle vous permet de stocker les configurations de flags aux côtés de votre code dans des dépôts Git, s'intégrant aux workflows de révision de code que votre équipe utilise déjà. L'interface web rend la création de flags, la définition de segments d'utilisateurs et la configuration de déploiements basés sur des pourcentages accessibles à tous les membres de l'équipe sans nécessiter de modifications de code ou de redéploiements.
L'auto-hébergement de Flipt sur votre VPS maintient la logique sensible des feature flags et les données de ciblage utilisateur entièrement au sein de votre infrastructure, assurant la conformité avec les politiques de sécurité et éliminant la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous bénéficiez des mêmes capacités que les services commerciaux de feature flags pour une fraction du coût.
Fonctionnalités clés de Flipt
Stockage natif Git
Stockez les configurations des indicateurs de fonctionnalité dans vos dépôts Git, vous offrant le contrôle de version, la révision de code et l'historique d'audit pour chaque modification.
Ciblage avancé
Définissez des segments d'utilisateurs avec des attributs personnalisés pour déployer des fonctionnalités auprès de cohortes spécifiques avant un lancement complet.
Déploiements par pourcentage
Déployez progressivement les fonctionnalités à un pourcentage d'utilisateurs, réduisant les risques et permettant des décisions basées sur les données avant un déploiement complet.
API REST et gRPC
Des API complètes et des SDK clients pour les langages populaires permettent à toute application d'évaluer des indicateurs avec une latence minimale.
Prise en charge multi-environnement
Gérer des configurations de drapeaux distinctes pour les environnements de développement, de staging et de production à partir d'une seule instance.
Pourquoi exécuter Flipt avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.