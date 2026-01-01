Déployez Crawl4AI : installation en un clic.
Robot d'indexation web open source qui convertit les sites web en Markdown propre et optimisé pour les LLM pour les pipelines de données d'IA.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Crawl4AI
Crawl4AI est un robot d'exploration et d'extraction web avancé, conçu spécifiquement pour les applications d'IA. Il transforme le contenu web en une sortie Markdown structurée et prête pour les LLM, ce qui en fait la base idéale pour les systèmes RAG (génération augmentée par récupération), les ensembles de données d'entraînement et les pipelines de contenu basés sur l'IA. Avec plus de 50 000 étoiles sur GitHub, il est devenu la solution d'exploration de référence au sein de la communauté des développeurs d'IA.
La plateforme prend en charge le contrôle complet du navigateur pour les sites riches en JavaScript, l'exploration asynchrone avec mutualisation des navigateurs, le filtrage intelligent du contenu et l'accès API RESTful — le tout accompagné d'un tableau de bord de supervision en temps réel et d'un espace de test interactif. L'auto-hébergement de Crawl4AI sur votre VPS vous offre une puissance de calcul dédiée pour les opérations d'exploration intensives et un contrôle total sur la gestion des données, sans acheminer de contenu sensible via des services tiers.
Caractéristiques principales de Crawl4AI
Sortie prête pour LLM
Convertit les pages explorées en Markdown épuré, optimisé pour alimenter directement les pipelines de modèles linguistiques et les systèmes RAG.
Contrôle complet du navigateur
Gère les pages rendues en JavaScript et le contenu dynamique en utilisant un pool de navigateurs pour une extraction de données haute performance et précise.
Accès à l'API REST
Expose des points de terminaison HTTP pour intégrer l'exploration web dans des applications existantes et des flux de travail de données automatisés.
Surveillance en temps réel
Le tableau de bord intégré et l'environnement interactif vous permettent de suivre les opérations d'exploration, de tester les stratégies d'extraction et de déboguer les configurations en direct.
Filtrage intelligent
Les stratégies d'extraction structurée filtrent le bruit et isolent le contenu pertinent, réduisant ainsi le travail de post-traitement dans votre pipeline d'IA.
Pourquoi exécuter Crawl4AI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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