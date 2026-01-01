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Robot d'indexation web open source qui convertit les sites web en Markdown propre et optimisé pour les LLM pour les pipelines de données d'IA.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Crawl4AI

Crawl4AI est un robot d'exploration et d'extraction web avancé, conçu spécifiquement pour les applications d'IA. Il transforme le contenu web en une sortie Markdown structurée et prête pour les LLM, ce qui en fait la base idéale pour les systèmes RAG (génération augmentée par récupération), les ensembles de données d'entraînement et les pipelines de contenu basés sur l'IA. Avec plus de 50 000 étoiles sur GitHub, il est devenu la solution d'exploration de référence au sein de la communauté des développeurs d'IA.

La plateforme prend en charge le contrôle complet du navigateur pour les sites riches en JavaScript, l'exploration asynchrone avec mutualisation des navigateurs, le filtrage intelligent du contenu et l'accès API RESTful — le tout accompagné d'un tableau de bord de supervision en temps réel et d'un espace de test interactif. L'auto-hébergement de Crawl4AI sur votre VPS vous offre une puissance de calcul dédiée pour les opérations d'exploration intensives et un contrôle total sur la gestion des données, sans acheminer de contenu sensible via des services tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Crawl4AI

Sortie prête pour LLM

Convertit les pages explorées en Markdown épuré, optimisé pour alimenter directement les pipelines de modèles linguistiques et les systèmes RAG.

Contrôle complet du navigateur

Gère les pages rendues en JavaScript et le contenu dynamique en utilisant un pool de navigateurs pour une extraction de données haute performance et précise.

Accès à l'API REST

Expose des points de terminaison HTTP pour intégrer l'exploration web dans des applications existantes et des flux de travail de données automatisés.

Surveillance en temps réel

Le tableau de bord intégré et l'environnement interactif vous permettent de suivre les opérations d'exploration, de tester les stratégies d'extraction et de déboguer les configurations en direct.

Filtrage intelligent

Les stratégies d'extraction structurée filtrent le bruit et isolent le contenu pertinent, réduisant ainsi le travail de post-traitement dans votre pipeline d'IA.

Pourquoi exécuter Crawl4AI sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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