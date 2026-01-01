Déployez Mail-Archiver en un clic.
Plateforme d'archivage d'e-mails auto-hébergée qui se connecte à n'importe quelle boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 et conserve chaque message localement.
Choisissez un pack VPS pour Mail-Archiver
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mail-Archiver
Mail-Archiver est une plateforme open-source d'archivage et de recherche d'e-mails basée sur ASP.NET Core et PostgreSQL. Il se connecte aux comptes IMAP et Microsoft 365 via l'API Graph, synchronisant automatiquement les e-mails selon un calendrier configurable afin que vous disposiez toujours d'une copie locale et consultable de chaque message et pièce jointe.
L'auto-hébergement de votre archive d'e-mails place la conformité, les pistes d'audit et le stockage à long terme sous votre contrôle total — pas d'accès cloud tiers, pas de frais par boîte aux lettres, et aucune dépendance vis-à-vis de la politique de rétention de votre fournisseur d'e-mails. Les e-mails peuvent être exportés sous forme d'archives .mbox ou .eml, restaurés dans n'importe quelle boîte aux lettres, ou recherchés en quelques secondes à travers des années d'historique.
Fonctionnalités clés de Mail-Archiver
Synchronisation IMAP et M365
Archive automatiquement les e-mails de toute boîte aux lettres IMAP ou Microsoft 365 selon un calendrier configurable, en maintenant votre copie locale toujours à jour.
Recherche en texte intégral
Recherchez instantanément dans tous les e-mails et pièces jointes archivés, avec des filtres par expéditeur, plage de dates et boîte aux lettres.
Exporter et restaurer
Exporter des boîtes aux lettres entières sous forme de fichiers .mbox ou .eml compressés, ou restaurer les e-mails sélectionnés vers n'importe quelle boîte aux lettres de destination.
Accès multi-utilisateurs
Gérer plusieurs utilisateurs avec les rôles Administrateur, Auto-gestionnaire et Standard, chacun avec des autorisations par compte et un journal d'accès complet.
Politiques de rétention
Supprimer automatiquement les e-mails du serveur de messagerie source après un certain nombre de jours tout en conservant l'archive locale intacte.
Importation MBox et EML
Importez les archives .mbox ou .eml existantes jusqu'à 10 Go pour migrer depuis d'autres clients de messagerie ou outils d'archivage.
Pourquoi exécuter Mail-Archiver avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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