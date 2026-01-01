Déployez Readeck en un clic.
Gestionnaire de favoris et de lecture différée auto-hébergé qui enregistre indéfiniment le contenu lisible de n'importe quelle page web.
Choisissez un pack VPS pour Readeck
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Readeck
Readeck est un gestionnaire de signets léger et open-source, ainsi qu'une application de lecture différée qui capture le texte lisible, les images et les articles de n'importe quelle URL au moment où vous l'enregistrez. Chaque signet est stocké sous forme d'une archive ZIP unique et immuable, de sorte que vos articles sauvegardés restent disponibles même si la page originale change ou disparaît du web.
L'auto-hébergement de Readeck sur votre propre VPS vous permet de garder votre liste de lecture, vos surlignages et vos étiquettes entièrement sous votre contrôle, sans suivi par des tiers, sans frais par compte et sans risque de fermeture d'un service payant. Un seul binaire Go soutenu par SQLite signifie une très faible utilisation des ressources et une expérience fluide même sur de petits plans VPS.
Fonctionnalités clés de Readeck
Archivage à long terme
Chaque marque-page est stocké sous forme d'archive ZIP immuable, de sorte que les articles sauvegardés restent lisibles même lorsque la page originale a disparu.
Exportation EPUB et OPDS
Exportez n'importe quel article ou collection au format EPUB et accédez à votre bibliothèque directement depuis les liseuses qui prennent en charge les catalogues OPDS.
Faits saillants et étiquettes
Marquez les passages importants et organisez les signets avec des étiquettes, des favoris et des archives pour les retrouver rapidement plus tard.
Collections intelligentes
Enregistrez les requêtes de recherche sous forme de collections pour regrouper automatiquement les signets par étiquette, site ou tout autre filtre que vous définissez.
Recherche plein texte
Recherchez parmi les titres d'articles, le contenu et les étiquettes pour localiser instantanément n'importe quel passage de votre bibliothèque enregistrée.
Extensions de navigateur
Enregistrez des pages en un clic à l'aide des extensions officielles Firefox et Chrome, aucun copier-coller n'est nécessaire.
Pourquoi exécuter Readeck avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA