Déployez ErsatzTV avec une installation en un clic.
Serveur IPTV auto-hébergé qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle en chaînes de télévision en direct 24h/24 et 7j/7 personnalisées avec guide des programmes électronique.
Choisissez un pack VPS pour ErsatzTV
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ErsatzTV
ErsatzTV est une plateforme auto-hébergée open-source qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle — Plex, Jellyfin, Emby, ou des fichiers locaux — en chaînes de télévision en direct, programmées sur mesure, avec un véritable guide des programmes électronique. Les chaînes sont diffusées sous forme de listes de lecture M3U/HLS que tout client compatible IPTV peut syntoniser : Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, téléviseurs intelligents, décodeurs et applications mobiles.
L'auto-hébergement d'ErsatzTV sur votre propre VPS vous offre un remplacement privé du câble classique, entièrement construit à partir de médias que vous possédez déjà, sans abonnement à un service de streaming ni interruption par des publicités. Programmez des marathons thématiques, des rotations de style actualités, des chaînes de clips musicaux ou des blocs de programmes pour enfants, puis regardez-les sur n'importe quel appareil compatible IPTV.
Fonctionnalités clés de ErsatzTV
Canaux personnalisés 24h/24 et 7j/7
Créez un nombre illimité de chaînes en direct en combinant des collections, des listes de lecture et des règles de planification pour créer des flux continus.
Sortie IPTV et EPG
Exposez les chaînes sous forme de listes de lecture M3U avec un guide des programmes électronique XMLTV complet afin que tout client IPTV puisse se connecter comme au câble.
Plex / Jellyfin / Emby
Se connecter directement aux bibliothèques de serveurs multimédias existantes ou analyser les dossiers locaux afin que les mêmes médias alimentent les applications VOD et vos chaînes de télévision.
Transcodage matériel
Accélération optionnelle NVENC, QSV, VAAPI, AMF et VideoToolbox pour maintenir l'utilisation du CPU gérable lors de la diffusion de flux en direct.
Filigranes et pare-chocs
Superposez des filigranes de chaîne, insérez des bumpers et des intros, et interrompez la programmation avec des intermèdes personnalisés pour une expérience de chaîne authentique.
Chaînes de clips musicaux
Mélangez des clips musicaux et de l'audio dans des chaînes chronologiques ou thématiques, avec affichage de la pochette et une programmation basée sur les métadonnées.
Pourquoi exécuter ErsatzTV avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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