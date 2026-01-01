Déployez Transmute : installation en un clic.
Convertisseur de fichiers axé sur la confidentialité qui transforme des documents, des images, de l'audio et de la vidéo sans les télécharger sur des serveurs tiers.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Transmute
Transmute est un convertisseur de fichiers axé sur la confidentialité qui transforme des documents, des images, de l'audio et de la vidéo entre différents formats via une interface web épurée. Les fichiers sont traités par votre propre instance auto-hébergée plutôt que par un service cloud anonyme, de sorte que les données sensibles ne quittent jamais l'infrastructure que vous contrôlez et qu'il n'y a pas de limites de téléchargement, de filigranes ou de frais par conversion.
L'auto-hébergement de Transmute sur un VPS offre aux équipes un outil de conversion privé, toujours disponible et accessible depuis n'importe quel navigateur. C'est une alternative pratique aux convertisseurs en ligne financés par la publicité qui collectent des données, ce qui le rend parfaitement adapté aux organisations ayant des exigences strictes en matière de traitement des données ou à toute personne souhaitant simplement une conversion de format sans confier ses fichiers à un tiers.
Fonctionnalités clés de Transmute
Conversion axée sur la confidentialité
Les fichiers sont traités entièrement sur votre propre instance auto-hébergée, de sorte que les documents et médias sensibles n'atteignent jamais un serveur tiers.
Support multi-format
Convertissez des documents, des images, des formats audio et vidéo à partir d'une seule interface, sans installer de logiciel de bureau.
Aucune limite de téléchargement
L'auto-hébergement supprime les plafonds de taille de fichier et les filigranes imposés par les services de conversion en ligne gratuits.
Interface basée sur un navigateur
Faites glisser, déposez et convertissez depuis n'importe quel navigateur grâce à une interface simple qui ne nécessite aucun compte pour commencer.
Propriété complète des données
Exécutez le service sur votre propre VPS pour garder un contrôle total sur l'emplacement de stockage des fichiers et la durée de leur conservation.
Pourquoi exécuter Transmute avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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