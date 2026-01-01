Déployez Hermes WebUI en un clic.
Déploiement Hermes full-stack qui associe l'agent IA Hermes à une interface utilisateur de chat web auto-hébergée rapide.
Choisissez un pack VPS pour Hermes WebUI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Hermes WebUI
Hermes WebUI est une application web open-source légère qui intègre l'agent IA Hermes — un agent auto-améliorant et toujours actif de Nous Research — dans votre navigateur avec une parité CLI quasi 1:1. Ce modèle regroupe l'interface WebUI avec la passerelle de l'agent Hermes en amont afin qu'un seul déploiement vous offre à la fois l'interface de chat du navigateur et l'agent persistant qui l'alimente.
L'auto-hébergement de Hermes WebUI sur votre propre VPS garde vos conversations, la mémoire de l'agent, ses compétences et les clés API du fournisseur sur une infrastructure que vous contrôlez. Vous choisissez les fournisseurs de modèles, vous conservez les sessions et vous accédez à l'agent en toute sécurité depuis un ordinateur de bureau ou un mobile sans envoyer de données via un SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de Hermes WebUI
Agent regroupé + WebUI
Embarque la passerelle Hermes Agent en amont et l'interface utilisateur web, ainsi qu'un volume d'état partagé, afin que les sessions, les compétences et la mémoire survivent aux redémarrages et soient réutilisés par les deux interfaces.
Parité CLI complète
Tout ce que vous pouvez faire dans le terminal Hermes — chat, outils, planification, mémoire, compétences — est accessible depuis la même interface web.
Disposition de l'espace de travail à trois volets
Sessions et navigation à gauche, chat au centre, et un explorateur de fichiers d'espace de travail en direct à droite avec des aperçus en ligne.
Streaming avec les cartes d'outils
Streaming de jetons envoyé par le serveur, cartes d'appel d'outil en ligne, diagrammes Mermaid, mise en évidence de la syntaxe et un anneau d'utilisation du contexte intégré au pied de page du compositeur.
PWA axée sur le mobile
Mise en page mobile réactive avec tiroir de navigation et commandes tactiles — installez-le sur votre écran d'accueil et pilotez Hermes depuis votre téléphone.
Modèles agnostiques du fournisseur
Branchez les clés OpenAI, Anthropic, Google ou OpenRouter au moment du déploiement et basculez entre les modèles à partir d'un menu déroulant dynamique dans l'interface utilisateur.
Pourquoi exécuter Hermes WebUI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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