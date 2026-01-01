Déployez Manyfold avec une installation en un clic.
Gestionnaire d'actifs numériques auto-hébergé pour organiser, étiqueter et prévisualiser votre bibliothèque de modèles d'impression 3D.
Choisissez un pack VPS pour Manyfold
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Manyfold
Manyfold est un gestionnaire d'actifs numériques open-source conçu spécifiquement pour les passionnés d'impression 3D et les créateurs qui ont besoin d'organiser des collections croissantes de fichiers STL, 3MF et autres modèles. Contrairement aux gestionnaires de fichiers génériques, Manyfold comprend nativement les fichiers 3D, générant des vignettes et des aperçus interactifs, suivant les créateurs et les licences, et regroupant les pièces associées en modèles logiques avec des balises, des descriptions et des métadonnées personnalisées.
L'exécution de Manyfold sur votre VPS vous permet de garder des milliers de modèles payants et gratuits que vous collectez sur des sites comme MakerWorld, Printables et Thingiverse sous votre contrôle total, avec une couche ActivityPub fédérée vous permettant de partager des collections avec d'autres créateurs sans céder votre bibliothèque à un marché fermé.
Fonctionnalités clés de Manyfold
Prévisualisations 3D interactives
Faites pivoter et inspectez les formats STL, 3MF, OBJ et autres directement dans le navigateur sans télécharger ni ouvrir de trancheur.
Balises intelligentes et métadonnées
Organisez les modèles avec des balises hiérarchiques, des créateurs, des licences et des champs personnalisés pour que votre bibliothèque reste consultable à mesure qu'elle s'agrandit.
Collections multi-utilisateurs
Partagez des bibliothèques avec les membres de votre famille ou de votre club en utilisant des autorisations granulaires par utilisateur et des contrôles d'accès basés sur les rôles.
Partage fédéré
Suivez d'autres instances Manyfold via ActivityPub pour découvrir et échanger des modèles sans dépendre d'une place de marché centrale.
Authentification unique OIDC
Connectez Manyfold à Authentik, Keycloak ou à tout fournisseur OIDC pour centraliser l'authentification sur l'ensemble de votre pile auto-hébergée.
Analyse automatique de la bibliothèque
Déposez les dossiers de modèles existants dans le volume de stockage et Manyfold les importe, les déduplique et les indexe à la volée.
Pourquoi exécuter Manyfold avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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