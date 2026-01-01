Manyfold est un gestionnaire d'actifs numériques open-source conçu spécifiquement pour les passionnés d'impression 3D et les créateurs qui ont besoin d'organiser des collections croissantes de fichiers STL, 3MF et autres modèles. Contrairement aux gestionnaires de fichiers génériques, Manyfold comprend nativement les fichiers 3D, générant des vignettes et des aperçus interactifs, suivant les créateurs et les licences, et regroupant les pièces associées en modèles logiques avec des balises, des descriptions et des métadonnées personnalisées.

L'exécution de Manyfold sur votre VPS vous permet de garder des milliers de modèles payants et gratuits que vous collectez sur des sites comme MakerWorld, Printables et Thingiverse sous votre contrôle total, avec une couche ActivityPub fédérée vous permettant de partager des collections avec d'autres créateurs sans céder votre bibliothèque à un marché fermé.