Le client NetBird est une solution VPN moderne qui crée des réseaux superposés basés sur WireGuard entre les appareils sans configuration de serveur complexe. Il établit automatiquement des connexions pair-à-pair avec des fonctionnalités de niveau entreprise, notamment l'intégration SSO, l'authentification multi-facteurs et des politiques d'accès granulaires — le tout géré via un plan de contrôle centralisé sans hub VPN traditionnel.

L'exécution du client NetBird sur votre VPS connecte votre infrastructure cloud à votre réseau NetBird privé, permettant un accès sécurisé et chiffré aux services et ressources de l'ensemble de votre environnement tout en maintenant les charges de travail sensibles complètement hors de l'internet public et sous votre contrôle total.