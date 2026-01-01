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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Fenrus

Fenrus est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui remplace la page de nouvel onglet de votre navigateur par une page d'accueil entièrement personnalisable. Organisez les liens et les applications en groupes, utilisez des widgets d'application intelligents qui extraient des données en direct de services comme Sonarr, Radarr et Jellyfin, et configurez plusieurs moteurs de recherche avec des raccourcis clavier. Toutes vos applications personnelles et vos sites fréquemment visités sont disponibles en un coup d'œil depuis une seule page privée.

Parce que Fenrus fonctionne entièrement sur votre propre VPS, aucune de vos URL d'application, de vos habitudes d'utilisation ou de vos services configurés n'est partagée avec des services de tableau de bord tiers. Les données sont stockées dans un fichier LiteDB léger, ce qui signifie qu'il n'y a pas de base de données externe à gérer — l'installation prend quelques secondes et toute la configuration est contenue dans un seul volume.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Fenrus

Widgets d'applications intelligentes

Connectez des services comme Sonarr, Radarr, Jellyfin et d'autres pour afficher le statut en direct, les totaux et les données d'activité directement sur vos tuiles de tableau de bord.

Moteurs de recherche personnalisés

Ajoutez n'importe quel moteur de recherche avec un modèle d'URL et un raccourci clavier, puis basculez entre Google, DuckDuckGo ou votre propre instance Searx d'une seule touche.

Groupes d'applications organisés

Organisez les liens et les applications en groupes nommés pour maintenir les applications professionnelles, les services multimédias, la domotique et les sites personnels clairement séparés.

Support multi-utilisateur

Chaque utilisateur dispose d'une configuration de tableau de bord indépendante, afin que chacun au sein du foyer ou de l'équipe puisse conserver sa propre mise en page et sa liste d'applications.

Favicons automatiques

Fenrus récupère automatiquement les favicons pour les liens qui n'ont pas d'icône personnalisée configurée, gardant votre tableau de bord visuellement ordonné sans travail manuel.

Aucune base de données externe

Toute la configuration est stockée dans un seul fichier LiteDB — pas besoin de PostgreSQL ou MySQL, ce qui rend les sauvegardes et les migrations une simple copie de fichier.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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