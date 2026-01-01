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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Hemmelig

Hemmelig est une application auto-hébergée permettant de partager des informations sensibles via des liens chiffrés et autodestructeurs. Les mots de passe, les clés API et les notes privées sont chiffrés côté client avant même de quitter le navigateur, de sorte que le serveur ne stocke que du texte chiffré qu'il ne peut pas déchiffrer. Chaque secret peut être protégé par une phrase secrète, restreint par IP, configuré pour expirer après un délai choisi ou limité à un nombre maximal de vues.

L'exécution de Hemmelig sur votre propre VPS maintient toutes les informations d'identification partagées hors des infrastructures tierces. Vous contrôlez les règles de rétention, les journaux d'accès et la limite de chiffrement, ce qui en fait une solution adaptée aux équipes qui échangent des identifiants, des données clients ou toute charge utile trop sensible pour être laissée dans l'historique des e-mails ou des discussions.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Hemmelig

Chiffrement côté client

Les secrets sont chiffrés dans le navigateur avec AES-256-GCM avant l'envoi, de sorte que le serveur ne voit jamais le texte en clair.

Liens à usage unique

Chaque lien s'autodétruit après un nombre de vues configurable ou une fenêtre d'expiration, ne laissant aucune trace.

Protection du mot de passe et de l'IP

Verrouillez les secrets avec une phrase secrète facultative ou restreignez l'accès à des plages d'adresses IP spécifiques pour une couche de sécurité supplémentaire.

Téléchargements de fichiers chiffrés

Joindre des fichiers à un secret avec le même chiffrement de bout en bout appliqué aux charges utiles de texte, prêts pour les utilisateurs authentifiés.

Partage de code QR

Générez des codes QR pour n'importe quel lien secret afin que les destinataires puissent l'ouvrir sur un téléphone sans copier de longues URL.

Aucun compte requis

N'importe qui peut créer et ouvrir un secret sans s'inscrire, tandis que les comptes facultatifs débloquent les fichiers et l'historique.

Pourquoi exécuter Hemmelig avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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