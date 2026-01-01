Déployez Hemmelig : installation en un clic.
Partagez des secrets chiffrés et autodestructeurs via des liens à usage unique qui disparaissent après la première lecture.
Choisissez un pack VPS pour Hemmelig
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Hemmelig
Hemmelig est une application auto-hébergée permettant de partager des informations sensibles via des liens chiffrés et autodestructeurs. Les mots de passe, les clés API et les notes privées sont chiffrés côté client avant même de quitter le navigateur, de sorte que le serveur ne stocke que du texte chiffré qu'il ne peut pas déchiffrer. Chaque secret peut être protégé par une phrase secrète, restreint par IP, configuré pour expirer après un délai choisi ou limité à un nombre maximal de vues.
L'exécution de Hemmelig sur votre propre VPS maintient toutes les informations d'identification partagées hors des infrastructures tierces. Vous contrôlez les règles de rétention, les journaux d'accès et la limite de chiffrement, ce qui en fait une solution adaptée aux équipes qui échangent des identifiants, des données clients ou toute charge utile trop sensible pour être laissée dans l'historique des e-mails ou des discussions.
Fonctionnalités clés de Hemmelig
Chiffrement côté client
Les secrets sont chiffrés dans le navigateur avec AES-256-GCM avant l'envoi, de sorte que le serveur ne voit jamais le texte en clair.
Liens à usage unique
Chaque lien s'autodétruit après un nombre de vues configurable ou une fenêtre d'expiration, ne laissant aucune trace.
Protection du mot de passe et de l'IP
Verrouillez les secrets avec une phrase secrète facultative ou restreignez l'accès à des plages d'adresses IP spécifiques pour une couche de sécurité supplémentaire.
Téléchargements de fichiers chiffrés
Joindre des fichiers à un secret avec le même chiffrement de bout en bout appliqué aux charges utiles de texte, prêts pour les utilisateurs authentifiés.
Partage de code QR
Générez des codes QR pour n'importe quel lien secret afin que les destinataires puissent l'ouvrir sur un téléphone sans copier de longues URL.
Aucun compte requis
N'importe qui peut créer et ouvrir un secret sans s'inscrire, tandis que les comptes facultatifs débloquent les fichiers et l'historique.
Pourquoi exécuter Hemmelig avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.