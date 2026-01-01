Déployez Plik avec une installation en un clic.
Plateforme de partage de fichiers temporaires auto-hébergée et évolutive — comme WeTransfer, mais sous votre contrôle total.
Choisissez un pack VPS pour Plik
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Plik
Plik est une plateforme de partage de fichiers temporaires open source qui vous permet de télécharger des fichiers et de partager des liens sécurisés et éphémères avec n'importe qui — sans dépendre de services cloud tiers. Conçue dans un souci de confidentialité et de flexibilité, elle prend en charge les téléchargements protégés par mot de passe, les liens de téléchargement à usage unique qui disparaissent après le premier accès, et le chiffrement de bout en bout utilisant le protocole age.
Héberger Plik sur votre VPS signifie que vos fichiers restent sur une infrastructure que vous contrôlez, avec des périodes de rétention et des limites de taille de fichier configurables. L'interface web moderne de Vue 3 facilite la gestion des téléchargements, tandis que le client CLI intégré permet des transferts de fichiers scriptés depuis n'importe quelle plateforme.
Fonctionnalités clés de Plik
Liens de fichiers expirant
Définissez une durée de vie personnalisée pour chaque téléchargement afin que les fichiers partagés expirent et soient supprimés automatiquement, gardant ainsi votre espace de stockage propre.
Téléchargements uniques
Générez des liens à usage unique qui s'autodétruisent après le premier téléchargement, garantissant que les fichiers n'atteignent que le destinataire prévu.
Mises en ligne protégées par mot de passe
Protégez les téléchargements individuels avec un mot de passe afin que seuls les destinataires disposant des identifiants corrects puissent accéder aux fichiers partagés.
Chiffrement de bout en bout
Chiffrer les fichiers côté client en utilisant le protocole age avant l'envoi, de sorte que même l'opérateur du serveur ne puisse pas en lire le contenu.
Plusieurs backends de stockage
Stockez les fichiers localement ou connectez-vous à S3, Google Cloud Storage, ou OpenStack Swift pour faire évoluer la capacité sans limites.
Support client CLI
Téléchargez et gérez des fichiers directement depuis le terminal à l'aide du client CLI Go multiplateforme, permettant des transferts scriptés et automatisés.
Pourquoi exécuter Plik avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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