Déployez Hollama en un clic.
Interface web minimale pour discuter avec les modèles Ollama et OpenAI qui stocke chaque conversation dans votre navigateur.
Choisissez un pack VPS pour Hollama
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Hollama
Hollama est un client de chat ciblé pour les grands modèles linguistiques qui se connecte directement depuis votre navigateur à un ou plusieurs serveurs Ollama, à des points de terminaison compatibles OpenAI, ou aux deux en même temps. Il n'y a pas de base de données centrale, pas de système de compte et pas de télémétrie — les sessions, les invites, les paramètres et les clés API résident tous dans le stockage local du navigateur et ne touchent jamais le serveur hébergeant l'interface utilisateur.
L'auto-hébergement de Hollama sur un VPS offre à une petite équipe une URL unique et toujours active pour interagir avec des modèles Ollama privés ou des clés OpenAI partagées, avec une interface épurée de style éditeur conçue pour les invites longues, les modèles de raisonnement et les conversations riches en code.
Fonctionnalités clés de Hollama
Ollama et OpenAI
Connectez-vous aux serveurs Ollama locaux, à OpenAI ou à tout point de terminaison compatible OpenAI, et basculez entre eux au sein d'une même session.
Support multi-serveur
Enregistrez plusieurs serveurs Ollama et OpenAI simultanément et acheminez chaque session vers un backend différent sans reconfigurer l'application.
Stockage local du navigateur
Chaque session, invite, paramètre et clé API est conservé dans le stockage local du navigateur, de sorte que les discussions ne résident jamais sur le VPS ou un serveur tiers.
Invites de qualité éditoriale
Grands champs d'invite avec des fonctionnalités d'éditeur de code, le rendu Markdown, la coloration syntaxique et la notation mathématique KaTeX, conçus pour le travail technique.
Raisonnement et vision
Support de première classe pour les modèles de raisonnement et les modèles de vision avec des entrées d'image, idéal pour les nouvelles versions d'Ollama et d'OpenAI.
Importation et exportation
Sauvegardez ou déplacez des sessions entre appareils avec l'outil d'importation et d'exportation intégré afin que le stockage du navigateur ne soit jamais un verrouillage.
Pourquoi exécuter Hollama avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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