Déployez MaxKB en un clic.
Plateforme RAG open source conçue pour créer des agents IA capables de gérer des bases de connaissances à partir de vos documents et sources de données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MaxKB
MaxKB est une plateforme open source pour la création d'agents d'IA de base de connaissances d'entreprise, alimentés par la génération augmentée par récupération (RAG). Elle traite les fichiers PDF, Word, Excel, Markdown et HTML en embeddings vectoriels et les connecte à votre LLM de choix — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, ou un modèle local. Un moteur de flux de travail visuel permet aux équipes de déployer des agents de questions-réponses intelligents sans écrire de code.
L'auto-hébergement de MaxKB sur votre propre VPS maintient les documents propriétaires, les interactions client et les connaissances commerciales entièrement au sein de votre infrastructure, éliminant les coûts cloud par requête tout en vous donnant un contrôle total sur la sélection des modèles et la confidentialité des données.
Fonctionnalités clés de MaxKB
Questions-Réponses propulsées par RAG
Traite automatiquement les documents en embeddings vectoriels pour des réponses précises et basées sur la source à des requêtes complexes.
Ingestion multi-format
Importe les formats PDF, Word, Excel, Markdown, HTML et texte brut — ainsi que l'exploration web pour créer des bases de connaissances à partir de contenu en ligne.
Flexibilité du modèle
Fonctionne avec OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, et des modèles hébergés localement afin que vous choisissiez la meilleure option en termes de coût et de confidentialité.
Moteur de flux de travail visuel
Orchestrez des processus d'IA multi-étapes et intégrez des agents dans les systèmes de service client ou de RH sans écrire de code.
Intégration API
Une API REST complète et des extraits de code intégrables facilitent l'ajout de l'agent IA à n'importe quel site web ou application existante.
Pourquoi exécuter MaxKB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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