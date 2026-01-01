MaxKB est une plateforme open source pour la création d'agents d'IA de base de connaissances d'entreprise, alimentés par la génération augmentée par récupération (RAG). Elle traite les fichiers PDF, Word, Excel, Markdown et HTML en embeddings vectoriels et les connecte à votre LLM de choix — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, ou un modèle local. Un moteur de flux de travail visuel permet aux équipes de déployer des agents de questions-réponses intelligents sans écrire de code.

L'auto-hébergement de MaxKB sur votre propre VPS maintient les documents propriétaires, les interactions client et les connaissances commerciales entièrement au sein de votre infrastructure, éliminant les coûts cloud par requête tout en vous donnant un contrôle total sur la sélection des modèles et la confidentialité des données.