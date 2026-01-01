Déployez Owncast avec une installation en un clic.
Serveur de diffusion en direct et de chat auto-hébergé — diffusez des vidéos en direct selon vos propres conditions sans dépendre de Twitch ou YouTube.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Owncast
Owncast est un serveur de diffusion en direct et de chat auto-hébergé, gratuit et open-source, qui vous donne un contrôle total sur vos diffusions. Il remplace les plateformes commerciales comme Twitch ou YouTube Live par votre propre flux dédié, où vous définissez les règles, maîtrisez la relation avec votre public et conservez tout le contenu et les données des spectateurs sur votre propre serveur.
Compatible avec les logiciels de diffusion RTMP standard comme OBS, Streamlabs et XSplit, Owncast fonctionne avec les outils que les streamers connaissent déjà. Il s'intègre également au Fediverse via ActivityPub, permettant aux utilisateurs de Mastodon et d'autres plateformes décentralisées de vous suivre et de recevoir des notifications lorsque vous êtes en direct — sans qu'ils aient besoin de créer un compte sur votre site.
Fonctionnalités clés de Owncast
Diffusion RTMP
Connectez-vous directement depuis OBS, Streamlabs, ou tout encodeur compatible RTMP — aucun plugin propriétaire ou modification logicielle n'est requis.
Chat en direct intégré
Le chat intégré en temps réel permet aux spectateurs d'interagir pendant votre diffusion sans avoir besoin de widgets tiers ou de services de chat externes.
Intégration Fediverse
La prise en charge d'ActivityPub permet aux utilisateurs de Mastodon et d'autres services du Fediverse de suivre votre flux et de recevoir des notifications de mise en ligne, élargissant ainsi votre portée sur les réseaux décentralisés.
Personnalisation de la marque
Définissez votre propre nom, logo, description et liens sociaux afin que votre page de diffusion reflète votre identité, et non un modèle de plateforme générique.
Enregistrement de flux
Enregistrez éventuellement les diffusions localement pour une relecture à la demande, donnant aux spectateurs l'accès à votre contenu même après la fin du direct.
Pourquoi exécuter Owncast avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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