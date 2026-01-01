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Serveur de diffusion en direct et de chat auto-hébergé — diffusez des vidéos en direct selon vos propres conditions sans dépendre de Twitch ou YouTube.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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8 To de bande passante
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CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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CHF20.49/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Owncast

Owncast est un serveur de diffusion en direct et de chat auto-hébergé, gratuit et open-source, qui vous donne un contrôle total sur vos diffusions. Il remplace les plateformes commerciales comme Twitch ou YouTube Live par votre propre flux dédié, où vous définissez les règles, maîtrisez la relation avec votre public et conservez tout le contenu et les données des spectateurs sur votre propre serveur.

Compatible avec les logiciels de diffusion RTMP standard comme OBS, Streamlabs et XSplit, Owncast fonctionne avec les outils que les streamers connaissent déjà. Il s'intègre également au Fediverse via ActivityPub, permettant aux utilisateurs de Mastodon et d'autres plateformes décentralisées de vous suivre et de recevoir des notifications lorsque vous êtes en direct — sans qu'ils aient besoin de créer un compte sur votre site.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Owncast

Diffusion RTMP

Connectez-vous directement depuis OBS, Streamlabs, ou tout encodeur compatible RTMP — aucun plugin propriétaire ou modification logicielle n'est requis.

Chat en direct intégré

Le chat intégré en temps réel permet aux spectateurs d'interagir pendant votre diffusion sans avoir besoin de widgets tiers ou de services de chat externes.

Intégration Fediverse

La prise en charge d'ActivityPub permet aux utilisateurs de Mastodon et d'autres services du Fediverse de suivre votre flux et de recevoir des notifications de mise en ligne, élargissant ainsi votre portée sur les réseaux décentralisés.

Personnalisation de la marque

Définissez votre propre nom, logo, description et liens sociaux afin que votre page de diffusion reflète votre identité, et non un modèle de plateforme générique.

Enregistrement de flux

Enregistrez éventuellement les diffusions localement pour une relecture à la demande, donnant aux spectateurs l'accès à votre contenu même après la fin du direct.

Pourquoi exécuter Owncast avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Sylvain
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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