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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec YOURLS

YOURLS (Your Own URL Shortener) est une petite application PHP autonome qui vous permet d'exécuter votre propre service de raccourcissement d'URL sur votre domaine. Contrairement aux services commerciaux, YOURLS garde toutes les données de clics et la gestion des liens entièrement sous votre contrôle — sans limites de débit, sans frais d'abonnement et sans suivi tiers de votre audience.

Au-delà du raccourcissement de base, YOURLS inclut un suivi des clics intégré, des analyses de référents et une API REST pour la gestion programmatique des liens. Une communauté active a développé plus de 300 plugins couvrant tout, de la génération de codes QR aux redirections de géolocalisation, faisant de YOURLS l'un des raccourcisseurs de liens auto-hébergés les plus extensibles disponibles.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de YOURLS

Analyse des clics

Suivez le nombre total de clics, les référents et les statistiques par lien afin de savoir exactement comment chaque URL raccourcie se comporte au fil du temps.

Écosystème de plugins

Plus de 300 plugins communautaires étendent les fonctionnalités de YOURLS avec des codes QR, des redirections de géolocalisation, des aperçus de liens, et bien plus encore — aucun développement personnalisé n'est requis.

API REST

Créer, développer et récupérer des statistiques de liens par programmation via une API intégrée, rendant YOURLS facile à intégrer dans des applications et des flux de travail d'automatisation.

Mots-clés personnalisés

Attribuez des slugs personnalisés mémorables à n'importe quel lien au lieu de caractères aléatoires, vous offrant des URL personnalisées comme yourdomain.com/launch.

Mode public ou privé

Exécutez YOURLS comme un outil privé pour votre équipe ou ouvrez-le publiquement — le contrôle d'accès est un simple interrupteur de configuration.

Prise en charge des bookmarklets

Installez le bookmarklet en un clic dans n'importe quel navigateur pour raccourcir l'URL de la page actuelle sans quitter votre flux de travail.

Pourquoi exécuter YOURLS avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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