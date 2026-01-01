Déployez YOURLS en un clic.
Outil de réduction d'URL PHP léger et auto-hébergé, avec analyse des clics, plus de 300 plugins et une API REST.
Choisissez un pack VPS pour YOURLS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) est une petite application PHP autonome qui vous permet d'exécuter votre propre service de raccourcissement d'URL sur votre domaine. Contrairement aux services commerciaux, YOURLS garde toutes les données de clics et la gestion des liens entièrement sous votre contrôle — sans limites de débit, sans frais d'abonnement et sans suivi tiers de votre audience.
Au-delà du raccourcissement de base, YOURLS inclut un suivi des clics intégré, des analyses de référents et une API REST pour la gestion programmatique des liens. Une communauté active a développé plus de 300 plugins couvrant tout, de la génération de codes QR aux redirections de géolocalisation, faisant de YOURLS l'un des raccourcisseurs de liens auto-hébergés les plus extensibles disponibles.
Fonctionnalités clés de YOURLS
Analyse des clics
Suivez le nombre total de clics, les référents et les statistiques par lien afin de savoir exactement comment chaque URL raccourcie se comporte au fil du temps.
Écosystème de plugins
Plus de 300 plugins communautaires étendent les fonctionnalités de YOURLS avec des codes QR, des redirections de géolocalisation, des aperçus de liens, et bien plus encore — aucun développement personnalisé n'est requis.
API REST
Créer, développer et récupérer des statistiques de liens par programmation via une API intégrée, rendant YOURLS facile à intégrer dans des applications et des flux de travail d'automatisation.
Mots-clés personnalisés
Attribuez des slugs personnalisés mémorables à n'importe quel lien au lieu de caractères aléatoires, vous offrant des URL personnalisées comme
yourdomain.com/launch.
Mode public ou privé
Exécutez YOURLS comme un outil privé pour votre équipe ou ouvrez-le publiquement — le contrôle d'accès est un simple interrupteur de configuration.
Prise en charge des bookmarklets
Installez le bookmarklet en un clic dans n'importe quel navigateur pour raccourcir l'URL de la page actuelle sans quitter votre flux de travail.
Pourquoi exécuter YOURLS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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