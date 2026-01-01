Déployez Dashy avec une installation en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé hautement personnalisable pour organiser tous vos services, marque-pages et widgets au même endroit.
Choisissez un forfait VPS pour Dashy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dashy
Dashy est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui vous offre une page d'accueil magnifique et personnalisable pour tous vos services, applications et favoris. Avec des centaines d'icônes intégrées, un vaste écosystème de widgets et un éditeur de configuration visuel, vous pouvez créer une interface sur mesure sans avoir à modifier des fichiers YAML. Des vérifications de statut en temps réel surveillent vos services en continu, afin que vous sachiez toujours ce qui est opérationnel.
Héberger Dashy sur votre VPS signifie que votre tableau de bord est disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec toutes les données de configuration sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de limites d'utilisation et aucun accès tiers à la topologie de votre infrastructure — juste un point d'entrée rapide et privé vers tout ce que vous exécutez.
Caractéristiques principales de Dashy
Suivi du statut du service
Vérifie en permanence si vos services sont en ligne et affiche des indicateurs d'état en direct afin que vous puissiez repérer les pannes en un coup d'œil.
Éditeur de configuration visuelle
Modifiez la disposition, les sections et les éléments de votre tableau de bord via une interface pointer-cliquer sans toucher aux fichiers de configuration YAML.
Riche écosystème de widgets
Ajoutez des prévisions météorologiques, des flux RSS, des statistiques système, des horloges et des dizaines d'autres widgets pour transformer le tableau de bord en un centre d'information.
Vaste bibliothèque d'icônes
Comprend plus de 400 icônes de service préconfigurées et prend en charge les icônes personnalisées, ce qui maintient votre tableau de bord visuellement cohérent et facile à naviguer.
Prise en charge multi-pages
Organisez les services sur plusieurs pages et sections, ce qui rend pratique la gestion d'un grand nombre d'applications sans encombrement.
Pourquoi exécuter Dashy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile