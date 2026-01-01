Manticore Search est une puissante base de données open-source conçue spécifiquement pour la recherche. Créé en 2017 dans la continuité du projet Sphinx Search, il combine la recherche plein texte, la recherche de similarité vectorielle et l'analyse en temps réel dans un seul moteur — accessible via le protocole MySQL familier ou une API HTTP JSON.

Contrairement à Elasticsearch, Manticore est écrit en C++ et nécessite des ressources minimales tout en offrant d'excellentes performances de requête sur des milliards de documents. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de recherche — sans frais par requête, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et sans surcharge JVM.