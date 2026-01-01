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Plateforme de gestion de documents open-source minimaliste pour archiver et récupérer vos fichiers importants.

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KVM 1
CHF16.29
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Papra

Papra est une plateforme open-source de gestion et d'archivage de documents conçue pour le stockage à long terme et la récupération facile de documents personnels et organisationnels — reçus, garanties, contrats et tout ce que vous devez conserver. Contrairement aux solutions DMS encombrantes, Papra se concentre sur la simplicité : téléchargez des documents, étiquetez-les, recherchez-les et retrouvez-les des années plus tard.

L'auto-hébergement de Papra sur votre propre VPS place vos documents sous votre contrôle total, sans accès tiers, sans frais par document et sans limites de stockage au-delà de votre propre disque. La base de données SQLite intégrée signifie zéro dépendance infrastructurelle — juste un seul conteneur et un volume.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Papra

Recherche plein texte

Recherchez instantanément dans le contenu des documents, les balises et les métadonnées — y compris le texte extrait des images numérisées via OCR.

Règles de balisage automatisé

Définissez des règles pour étiqueter automatiquement les documents entrants en fonction des modèles de noms de fichiers ou du contenu, en gardant vos archives organisées sans effort manuel.

Ingestion d'e-mails

Envoyez des documents directement dans votre boîte de réception Papra par e-mail, facilitant l'archivage des reçus et des factures dès leur réception.

Organisations et partage

Créez plusieurs organisations et invitez des collaborateurs, afin que les familles ou les petites équipes puissent gérer des documents ensemble dans des espaces séparés.

API et webhooks

Intégrez Papra à d'autres outils en utilisant la REST API, la CLI, le SDK et les webhooks pour des flux de travail de documents automatisés.

Pourquoi exécuter Papra avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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