Nuclio est une plateforme serverless open-source haute performance pour le traitement d'événements et de données en temps réel. Il exécute votre code sous forme de fonctions qui réagissent à un large éventail de déclencheurs — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS et tâches cron planifiées — et met automatiquement à l'échelle chaque fonction en fonction de la demande. Les fonctions s'exécutent dans des conteneurs dédiés construits et déployés directement depuis le tableau de bord du navigateur.

Contrairement aux outils d'automatisation généraux, Nuclio est conçu pour la vitesse, traitant des centaines de milliers d'événements par seconde et par processus, avec une accélération GPU optionnelle pour l'inférence d'apprentissage automatique. L'auto-hébergement de Nuclio sur votre propre VPS maintient vos pipelines de données, modèles et sources d'événements sous votre contrôle total, sans frais cloud par invocation et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.