TubeArchivist est une plateforme d'archivage YouTube auto-hébergée qui vous permet de garder le contrôle de votre collection de vidéos. Elle s'abonne aux chaînes, télécharge automatiquement les vidéos via yt-dlp et indexe tout avec Elasticsearch afin que vous puissiez effectuer des recherches parmi les titres, descriptions, sous-titres et commentaires. Les vidéos sont diffusées via un lecteur web intégré avec historique de visionnage et suivi de la progression — aucun compte YouTube ni connexion internet n'est nécessaire après le téléchargement.

Contrairement aux outils de téléchargement ponctuels, TubeArchivist fonctionne en continu en arrière-plan. Il préserve les métadonnées, les miniatures, les sous-titres et les commentaires pour chaque fichier vidéo, et s'intègre à Jellyfin et Plex pour les utilisateurs de serveurs multimédias qui souhaitent avoir leur archive à côté d'autres contenus.