Déployez Steel Browser avec une installation en un clic.
API de navigateur open-source qui donne aux agents IA un contrôle total d'une véritable instance Chrome pour l'automatisation web et l'extraction de données.
Choisissez un pack VPS pour Steel Browser
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Steel Browser
Steel Browser est un bac à sable de navigateur open-source conçu pour les agents IA et les flux de travail d'automatisation. Il encapsule une instance Chrome gérée derrière une API REST et WebSocket, exposant l'intégralité du protocole Chrome DevTools afin que les agents puissent naviguer sur les pages, remplir des formulaires, capturer des captures d'écran et extraire des données structurées sans avoir à gérer le code passe-partout de Puppeteer ou Selenium.
L'auto-hébergement de Steel conserve chaque session de navigation, magasin de cookies et charge utile extraite sur votre propre infrastructure plutôt que sur un cloud de navigateur tiers. Vous évitez la tarification par session, gardez le contrôle sur les proxys et les paramètres anti-détection, et pouvez connecter n'importe quel framework d'agent IA — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, ou du code personnalisé — au même backend.
Fonctionnalités clés de Steel Browser
Gestion de session
Créer, mettre en pause, reprendre et détruire des sessions de navigateur isolées via une seule API REST, avec les cookies et le stockage local préservés entre les appels.
Accès complet au CDP
Connectez-vous directement au protocole Chrome DevTools via WebSocket pour un contrôle précis avec Puppeteer, Playwright ou tout client compatible CDP.
Page en Markdown et PDF
Les points de terminaison intégrés convertissent n'importe quelle page rendue en Markdown propre, PDF ou captures d'écran, prêts à alimenter les fenêtres de contexte de LLM ou les pipelines de documents.
Débogueur de session en direct
Le tableau de bord visuel diffuse chaque session en temps réel afin que vous puissiez voir ce qu'un agent voit, rejouer les actions et diagnostiquer les échecs sans relancer les tâches.
SDKs agnostiques de framework
Les SDK officiels Python et Node s'intègrent à LangChain, CrewAI, aux agents OpenAI et aux piles personnalisées — passez des fournisseurs de navigateurs cloud sans réécrire la logique de l'agent.
Pourquoi exécuter Steel Browser avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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