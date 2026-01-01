Pangolin Newt est un client de tunnel WireGuard entièrement en espace utilisateur et un proxy TCP/UDP conçu pour s'intégrer à la plateforme d'accès sensible à l'identité de Pangolin. Fonctionnant sans modules de noyau ni privilèges élevés, Newt établit des tunnels chiffrés vers les nœuds de sortie de Pangolin et fournit des proxys locaux pour acheminer le trafic applicatif en toute sécurité.

Le déploiement de Newt sur votre VPS, parallèlement à vos services, vous offre un accès à distance de confiance zéro aux ressources privées depuis n'importe où, avec un accès régi par les politiques basées sur l'identité de Pangolin — aucune exposition d'IP publique ni surcharge VPN traditionnelle n'est requise.