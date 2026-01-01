Rybbit est une plateforme d'analyse web axée sur la confidentialité, conçue comme une alternative moderne à Google Analytics. Elle fournit des pages vues, des sessions, des taux de rebond, des référents, des données géographiques et des relectures de sessions sans utiliser de cookies ni de suivi inter-sites — faisant de la conformité au RGPD une caractéristique intrinsèque plutôt qu'une réflexion après coup.

Propulsé par ClickHouse pour le stockage d'événements haute performance et PostgreSQL pour les données d'application, Rybbit gère de grands volumes d'événements avec des requêtes de tableau de bord rapides. L'auto-hébergement élimine les frais par site et les limites de rétention des données, vous donnant la pleine propriété des données des visiteurs sur toutes vos propriétés.