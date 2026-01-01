FreshRSS est un agrégateur de flux RSS et Atom gratuit et auto-hébergé qui rassemble toutes vos sources d'information dans une interface de lecture unique et rapide. Développé en PHP et nécessitant des ressources minimales, il prend en charge les déploiements multi-utilisateurs, des raccourcis clavier étendus, un filtrage avancé et la récupération du contenu complet des articles — vous n'avez donc jamais à visiter chaque source individuellement. Sa conception adaptée aux mobiles et sa compatibilité API avec des lecteurs tiers comme Reeder et NetNewsWire en font un remplacement complet pour les services abandonnés comme Google Reader.

Héberger FreshRSS sur votre VPS signifie des mises à jour de flux 24h/24 et 7j/7, quelle que soit votre connexion internet locale, une confidentialité totale sur vos habitudes de lecture et aucun algorithme ne décidant de ce que vous voyez. Vos abonnements soigneusement sélectionnés et votre historique de lecture sont conservés dans un stockage persistant, en toute sécurité lors des mises à jour des conteneurs.