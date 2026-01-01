Jusqu'à 69 % de réduction sur Yuvomi

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Planificateur familial privé auto-hébergé pour les tâches, les calendriers, les repas, les courses et les budgets du ménage dans une seule application mobile-first.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Yuvomi

Yuvomi est un organisateur familial open-source qui regroupe les tâches, les calendriers partagés, les listes de courses, les plans de repas, les recettes, les budgets et les notes ménagères dans une seule application web progressive axée sur le mobile. Chaque module est indépendant, vous pouvez donc utiliser uniquement les éléments qui conviennent à votre foyer et ignorer le reste.

L'auto-hébergement de Yuvomi sur votre propre VPS permet de conserver les données sensibles de votre foyer — plannings, reçus, listes de contacts, rappels médicaux — hors des services cloud tiers. La base de données SQLite prend en charge le chiffrement AES-256 optionnel au repos, et un planificateur intégré gère les sauvegardes automatiques afin que les informations de votre famille restent privées sans sacrifier la commodité.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Yuvomi

Agenda familial partagé

Coordonnez les tâches, les calendriers, les repas et les listes de courses pour tous les membres du foyer, grâce aux attributions multi-utilisateurs et aux notifications.

PWA Mobile-first

S'installe comme une application web progressive (PWA) offrant une expérience native sur les téléphones et les tablettes, avec des vues consultables hors ligne pour la gestion du foyer en déplacement.

Intégrations de calendrier

Synchronisez avec Google Agenda, iCloud via CalDAV, les appareils Apple et les abonnements ICS pour regrouper tous vos agendas existants en un seul endroit.

Base de données SQLite chiffrée

Le chiffrement optionnel SQLCipher AES-256 protège les données du foyer au repos, et les sauvegardes planifiées peuvent être répliquées vers n'importe quelle destination WebDAV.

Trousse à outils ménagère modulaire

Activez uniquement les modules dont vous avez besoin — budgets, planification des repas, recettes, anniversaires, contacts, documents, ou entretien ménager — et ignorez le reste.

Privé et sans traqueurs

Zéro traqueurs tiers, aucune télémétrie et une licence MIT permettent de garder les données de votre famille entièrement sous votre contrôle sur votre VPS.

Pourquoi exécuter Yuvomi avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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