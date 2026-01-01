Yuvomi est un organisateur familial open-source qui regroupe les tâches, les calendriers partagés, les listes de courses, les plans de repas, les recettes, les budgets et les notes ménagères dans une seule application web progressive axée sur le mobile. Chaque module est indépendant, vous pouvez donc utiliser uniquement les éléments qui conviennent à votre foyer et ignorer le reste.

L'auto-hébergement de Yuvomi sur votre propre VPS permet de conserver les données sensibles de votre foyer — plannings, reçus, listes de contacts, rappels médicaux — hors des services cloud tiers. La base de données SQLite prend en charge le chiffrement AES-256 optionnel au repos, et un planificateur intégré gère les sauvegardes automatiques afin que les informations de votre famille restent privées sans sacrifier la commodité.