Jusqu'à 69 % de réduction sur Hi.Events

Déployez Hi.Events en un clic.

Plateforme open source de gestion événementielle et de billetterie pour les conférences, les ateliers et les rencontres.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF5.09/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Hi.Events en un clic.

Choisissez un pack VPS pour Hi.Events

69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Hi.Events

Hi.Events est une plateforme moderne et open source de gestion d'événements et de billetterie, conçue pour les organisateurs qui souhaitent un contrôle total sur leurs événements sans payer de frais par billet aux plateformes commerciales. Elle gère l'intégralité du cycle de vie de l'événement — de la publication des pages d'événements et la vente de billets à l'enregistrement des participants et l'analyse des ventes — le tout depuis un tableau de bord unifié.

L'auto-hébergement de Hi.Events sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des données des participants, de la configuration des paiements et du contenu de l'événement. Au lieu de perdre un pourcentage sur chaque billet au profit d'un fournisseur SaaS, vous payez un coût fixe pour le VPS, quel que soit le nombre de billets vendus, et vous pouvez personnaliser la plateforme pour qu'elle corresponde à votre marque.

Commencer
Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Hi.Events

Pages d'événements personnalisables

Concevez des pages d'événements personnalisées avec des noms de domaine sur mesure, vos propres logos et des mises en page de page d'accueil adaptées à votre organisation.

Stripe Billetterie

Vendez des billets payants et gratuits avec l'intégration native de Stripe, des codes promotionnels, des limites de capacité et des règles de tarification échelonnée.

Enregistrement QR

Validez les participants à l'entrée à l'aide de billets à code QR et d'une interface d'enregistrement intégrée conçue pour le personnel sur appareils mobiles.

Gestion des commandes

Suivre les commandes, émettre des remboursements, renvoyer les billets et exporter les listes de participants pour l'impression des badges ou les suivis post-événement.

Analyse des ventes

Surveillez les ventes de billets, les revenus et les tendances d'affluence en temps réel grâce aux tableaux de bord intégrés et aux rapports par événement.

API REST & Webhooks

Intégrez Hi.Events avec des CRMs, des listes de diffusion ou des flux de travail personnalisés via une API REST documentée et un système de webhook.

Pourquoi exécuter Hi.Events avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

AureusERP

AureusERP

Plateforme ERP open source couvrant la finance, les RH, la gestion des stocks, les ventes et le CRM

Sélectionner
Bagisto

Bagisto

Plateforme e-commerce open source construite sur Laravel pour les boutiques en ligne

Sélectionner
EverShop

EverShop

Plateforme e-commerce open source moderne basée sur Node.js, React, GraphQL et PostgreSQL

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.