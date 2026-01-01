Hi.Events est une plateforme moderne et open source de gestion d'événements et de billetterie, conçue pour les organisateurs qui souhaitent un contrôle total sur leurs événements sans payer de frais par billet aux plateformes commerciales. Elle gère l'intégralité du cycle de vie de l'événement — de la publication des pages d'événements et la vente de billets à l'enregistrement des participants et l'analyse des ventes — le tout depuis un tableau de bord unifié.

L'auto-hébergement de Hi.Events sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des données des participants, de la configuration des paiements et du contenu de l'événement. Au lieu de perdre un pourcentage sur chaque billet au profit d'un fournisseur SaaS, vous payez un coût fixe pour le VPS, quel que soit le nombre de billets vendus, et vous pouvez personnaliser la plateforme pour qu'elle corresponde à votre marque.