ImmuDB est une base de données immuable open source écrite en Go qui préserve l'historique complet de toutes les modifications de données. Chaque écriture est vérifiée cryptographiquement, ce qui rend impossible la modification ou la suppression d'enregistrements sans détection — vous offrant une piste d'audit infalsifiable par conception.

Déployable en tant que serveur autonome, ImmuDB prend en charge les modèles de données clé-valeur, SQL et document, et est livré avec une console web intégrée pour la navigation des données et la gestion des utilisateurs. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur les journaux d'audit sensibles, les enregistrements de conformité et l'historique des transactions sur votre propre infrastructure, sans dépendances externes.