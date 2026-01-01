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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ImmuDB

ImmuDB est une base de données immuable open source écrite en Go qui préserve l'historique complet de toutes les modifications de données. Chaque écriture est vérifiée cryptographiquement, ce qui rend impossible la modification ou la suppression d'enregistrements sans détection — vous offrant une piste d'audit infalsifiable par conception.

Déployable en tant que serveur autonome, ImmuDB prend en charge les modèles de données clé-valeur, SQL et document, et est livré avec une console web intégrée pour la navigation des données et la gestion des utilisateurs. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur les journaux d'audit sensibles, les enregistrements de conformité et l'historique des transactions sur votre propre infrastructure, sans dépendances externes.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de ImmuDB

Stockage inviolable

Chaque enregistrement est lié via des hachages cryptographiques, de sorte que toute modification ou suppression est immédiatement détectable par les clients ou les auditeurs.

Prise en charge multi-modèle

Interrogez les données à l'aide d'interfaces clé-valeur, SQL ou document — toutes partageant le même moteur de stockage immuable sans migrations de schéma entre les modèles.

Console web intégrée

Une interface utilisateur web intégrée sur le port 8080 vous permet d'explorer des bases de données, d'exécuter des requêtes SQL et de gérer les utilisateurs sans installer d'outils supplémentaires.

Vérification cryptographique

Les clients peuvent vérifier de manière indépendante l'intégrité de toute valeur qu'ils lisent en utilisant des preuves d'arbre de Merkle, éliminant ainsi le besoin de faire aveuglément confiance au serveur.

Historique d'audit complet

Toutes les versions de chaque clé sont conservées de manière permanente, offrant aux équipes de conformité et aux auditeurs une chaîne de traçabilité complète et vérifiable pour chaque point de données.

Pourquoi exécuter ImmuDB avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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