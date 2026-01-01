Downtify est une application de téléchargement de musique auto-hébergée qui relie les riches métadonnées de Spotify à la bibliothèque audio de YouTube. Collez n'importe quel lien Spotify — un seul morceau, un album ou une playlist entière — et Downtify récupère l'audio et enrichit automatiquement le fichier résultant avec la pochette de l'album, les informations sur l'artiste, les numéros de piste, les paroles et les balises de genre.

L'interface web est intentionnellement minimale : soumettez une URL, recevez un fichier audio entièrement tagué. Les fichiers téléchargés sont stockés dans un volume persistant, ce qui facilite l'intégration de la collection avec n'importe quel gestionnaire de bibliothèque multimédia. Les notifications de bureau vous alertent lorsque de gros téléchargements sont terminés. L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur votre bibliothèque musicale sans dépendre de la disponibilité du streaming ou des frais par écoute.