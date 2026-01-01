Déployez Odoo en un clic.
Suite ERP et CRM open source couvrant les ventes, la comptabilité, les stocks, le commerce électronique, et plus encore sur une seule plateforme intégrée.
Choisissez un pack VPS pour Odoo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Odoo
Odoo est une suite complète de gestion d'entreprise open source utilisée par plus de 10 millions d'utilisateurs dans 120 pays. Sa conception modulaire vous permet de commencer avec les applications dont vous avez besoin — CRM, comptabilité, inventaire, e-commerce ou gestion de projet — et de vous développer à mesure que votre entreprise grandit, le tout à partir d'une interface unifiée unique.
L'auto-hébergement d'Odoo sur votre VPS élimine les coûts d'abonnement par utilisateur, garde toutes vos données commerciales sous votre contrôle et vous donne la liberté d'installer des modules et des intégrations personnalisés sans restrictions. Ce modèle inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable.
Fonctionnalités clés de Odoo
CRM et Ventes intégrés
Suivez les prospects, gérez les pipelines et automatisez les suivis dans un CRM qui se connecte directement à la facturation et aux stocks.
E-commerce intégré
Créez une boutique en ligne avec un créateur de sites web par glisser-déposer, un catalogue de produits et des intégrations de passerelles de paiement.
Comptabilité et Facturation
Gérez la facturation multidevise, la conformité fiscale et le rapprochement bancaire sans outil comptable séparé.
Inventaire & Fabrication
Gérez les stocks dans plusieurs entrepôts, exécutez des flux de travail MRP et suivez la production avec la prise en charge du scan de codes-barres.
Boutique d'applications modulaire
Choisissez parmi plus de 30 000 modules tiers pour étendre Odoo avec des flux de travail et des intégrations spécifiques à l'industrie.
Pourquoi exécuter Odoo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.