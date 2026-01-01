Déployez Koffan en un clic.
Application de liste de courses ultra-légère et auto-hébergée pour les couples et les familles, avec synchronisation en temps réel, mode hors ligne et installation PWA.
Choisissez un pack VPS pour Koffan
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Koffan
Koffan est une application web de liste de courses auto-hébergée conçue pour les couples, les familles et les foyers partagés. Elle se synchronise en temps réel entre téléphones, tablettes et ordinateurs de bureau via WebSockets, fonctionne hors ligne comme une application web progressive (Progressive Web App), et organise les produits en sections personnalisées avec une auto-complétion floue basée sur votre historique d'achats.
L'auto-hébergement de Koffan sur un VPS maintient la liste de courses du foyer sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un SaaS de courses. Écrit en Go avec une base de données SQLite intégrée, il fonctionne avec environ 2,5 Mo de RAM et une empreinte disque de 16 Mo, est livré avec des traductions pour treize langues, inclut une protection contre les attaques par force brute lors de la connexion, et expose une API REST optionnelle pour les automatisations, les migrations et les intégrations.
Fonctionnalités clés de Koffan
Synchronisation en temps réel
Les mises à jour en direct via WebSocket maintiennent chaque membre du foyer sur la même liste à mesure que des éléments sont ajoutés, cochés ou modifiés.
PWA hors ligne
Installez sur l'écran d'accueil de votre téléphone et continuez d'ajouter ou de cocher des éléments sans connexion — les modifications se synchronisent lorsque vous êtes de nouveau en ligne.
Plusieurs listes
Créez des listes séparées par magasin ou par objectif avec des icônes personnalisées, et réutilisez les sections de produits comme Produits laitiers, Légumes ou Nettoyage.
Empreinte ultra-légère
Écrit en Go sur un backend SQLite — environ 16 Mo sur disque et 2,5 Mo de RAM, idéal même pour le plus petit forfait VPS.
Autocomplétion intelligente
La recherche floue suggère des produits à partir de votre historique d'achats et se souvient à quelle section chaque article appartient.
Accès à l'API REST
Un jeton d'API facultatif permet un accès programmatique pour les automatisations, les intégrations et la migration de listes entre les instances.
Pourquoi exécuter Koffan avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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