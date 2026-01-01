Déployez SillyTavern avec une installation en un clic.
Frontend LLM pour utilisateurs avancés qui unifie des dizaines de backends d'IA de texte, d'image et de voix en une seule interface de chat.
Choisissez un pack VPS pour SillyTavern
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SillyTavern
SillyTavern est une interface locale open-source qui permet aux utilisateurs avancés de discuter avec des personnages IA à travers pratiquement tous les principaux backends LLM, y compris OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI et les modèles hébergés localement. Contrairement aux applications de chat spécifiques aux fournisseurs, il se concentre sur les conversations axées sur les personnages, le jeu de rôle de longue durée et l'écriture créative, avec un contrôle approfondi sur les invites, les paramètres d'échantillonnage et la gestion du contexte.
L'auto-hébergement de SillyTavern sur votre propre VPS garde chaque journal de discussion, carte de personnage et livre de lore privés pour votre compte, vous permet de changer de fournisseur librement et supprime les limites de conversation et les filtres de contenu imposés par les alternatives hébergées. Les clés API pour les modèles externes restent sur votre serveur plutôt que d'être collées dans une interface utilisateur tierce.
Fonctionnalités clés de SillyTavern
Prise en charge multi-backend
Connectez OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI et les serveurs de modèles locaux via une seule interface sans avoir à jongler avec des clients distincts par fournisseur.
Cartes de personnage
Importez, modifiez et partagez des fiches de personnage intégrées au format PNG avec des personas, des exemples de dialogue et des traits de personnalité qui garantissent des réponses cohérentes du personnage.
Discussions de groupe
Menez des conversations avec plusieurs personnages IA dans un seul fil de discussion, avec un ordre de tour configurable et des paramètres de génération par personnage pour des récits à embranchements.
Informations sur le monde et livres de lore
Injecter l'histoire de fond, les détails de l'emplacement et les faits récurrents dans l'invite uniquement lorsque des mots-clés pertinents apparaissent, en maintenant l'efficacité des fenêtres de contexte pour les récits longs.
Écosystème d'extensions
Intégrez la génération d'images via Stable Diffusion ou ComfyUI, des voix de synthèse vocale, la synthèse, le stockage vectoriel et des dizaines d'extensions communautaires.
Contrôle complet de l'invite
Modifiez directement les invites système, les modèles d'instruction, les paramètres d'échantillonnage et le formatage du contexte, offrant ainsi aux utilisateurs avancés le même contrôle qu'ils obtiendraient d'une API brute.
Pourquoi exécuter SillyTavern avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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