SillyTavern est une interface locale open-source qui permet aux utilisateurs avancés de discuter avec des personnages IA à travers pratiquement tous les principaux backends LLM, y compris OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI et les modèles hébergés localement. Contrairement aux applications de chat spécifiques aux fournisseurs, il se concentre sur les conversations axées sur les personnages, le jeu de rôle de longue durée et l'écriture créative, avec un contrôle approfondi sur les invites, les paramètres d'échantillonnage et la gestion du contexte.

L'auto-hébergement de SillyTavern sur votre propre VPS garde chaque journal de discussion, carte de personnage et livre de lore privés pour votre compte, vous permet de changer de fournisseur librement et supprime les limites de conversation et les filtres de contenu imposés par les alternatives hébergées. Les clés API pour les modèles externes restent sur votre serveur plutôt que d'être collées dans une interface utilisateur tierce.