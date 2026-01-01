tinyMediaManager est un gestionnaire de médias auto-hébergé qui organise vos collections de films et de séries télévisées en récupérant des métadonnées riches, des illustrations et des évaluations de TheMovieDB, TheTVDB et Fanart.tv. Il renomme les fichiers selon des modèles configurables, génère des fichiers NFO compatibles avec Kodi, Emby, Jellyfin, Plex et MediaPortal, et gère automatiquement les structures complexes multi-disques et multi-épisodes.

Déployé comme un environnement de bureau graphique accessible via noVNC, il fonctionne entièrement dans votre navigateur sur le port 4000 sans aucun logiciel client. L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que toute votre bibliothèque multimédia peut être organisée et maintenue à distance, avec toutes les métadonnées stockées localement sous votre contrôle.