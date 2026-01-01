Déployez Casdoor avec l'installation en un clic.
Plateforme de gestion des identités et des accès open source avec OAuth 2.0, OIDC et SAML pour l'authentification unique centralisée.
Choisissez un forfait VPS pour Casdoor
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Casdoor
Casdoor est une plateforme open source de gestion des identités et des accès (IAM) qui agit comme un serveur d'authentification centralisé pour vos applications. Conçue avec la prise en charge native d'OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML et LDAP, elle permet à toute application de déléguer la connexion des utilisateurs à un service unique et fiable — éliminant ainsi les systèmes de connexion par application et offrant aux utilisateurs un ensemble unique d'identifiants pour l'ensemble de votre infrastructure.
L'auto-hébergement de Casdoor vous permet de garder le contrôle total des identifiants et des données de session de vos utilisateurs, sans tarification par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'authentification multi-facteurs intégrée, les intégrations de connexion sociale et les permissions granulaires via Casbin en font une plateforme d'identité complète pour les équipes de toutes tailles.
Caractéristiques principales de Casdoor
Protocoles SSO universels
La prise en charge d'OAuth 2.0, d'OpenID Connect et de SAML permet à Casdoor d'agir en tant que fournisseur d'identité pour pratiquement n'importe quelle application dès la première utilisation.
Authentification à plusieurs facteurs
Imposez le TOTP, les clés matérielles WebAuthn, les codes SMS ou Face ID sur toutes les applications connectées avec des politiques MFA par application.
Fournisseurs de connexion sociale
Les connecteurs intégrés pour GitHub, Google, Microsoft et des dizaines d'autres fournisseurs permettent aux utilisateurs de se connecter avec leurs comptes existants.
Contrôle d'accès granulaire
Les politiques ACL, RBAC et ABAC propulsées par Casbin contrôlent précisément quels utilisateurs et rôles peuvent accéder à quelles ressources au sein de votre pile.
Prise en charge multi-organisations
Gérez plusieurs organisations isolées avec des pools d'utilisateurs, des applications et des politiques distincts à partir d'une seule instance Casdoor.
Pourquoi exécuter Casdoor sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.